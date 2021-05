Sebastian Vettel: «Das ist das Ziel in Monaco»

Aston Martin-Star Sebastian Vettel konnte in Barcelona zwar Fortschritte verzeichnen, für die ersten WM-Punkte in diesem Jahr reichte es aber noch nicht. Der vierfache Weltmeister weiss, wo er zulegen muss.

Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya kreuzte Sebastian Vettel die Ziellinie als Dreizehnter und damit gab es auch beim vierten Auftritt in Grün keine Punkte für den Deutschen. Der vierfache Weltmeister konnte zwar auch dank des Updates, das er in Spanien bekam, Fortschritte verzeichnen, doch für einen Top-10-Platz fehlte schlicht der Speed, wie er nach dem Rennen unumwunden zugab.

«Ich schätze, mit einem besseren Startplatz als dem 13. wäre das etwas einfacher gewesen. Aber auch sonst klappte nicht alles reibungslos», seufzte der Heppenheimer, der sein Augenmerk aufs Abschlusstraining legen will. «Wir wissen, dass wir im Renntrimm oft schneller sind als auf einer schnellen Runde. Wir werden uns also speziell auf die Qualifying-Performance konzentrieren», verspricht er mit Blick aufs nächste Kräftemessen in Monte Carlo.

Denn auf dem überholfeindlichen Strassenkurs ist ein guter Startplatz besonders wichtig. Vettel weiss: «Es wird entscheidend sein, am Samstag eine gute Leistung abzuliefern.» Und der 33-Jährige betont: «Ich freue mich bereits auf die Herausforderung in Monaco. Es ist eine einmalige Piste.»

Vettel stellt klar: «Vor uns liegt noch eine lange Saison und die neuen Teile, die wir in Barcelona am Auto hatten, fühlten sich wie eine Verbesserung an, sie helfen uns, einen Schritt nach vorne zu machen. Darauf müssen wir in Monte Carlo aufbauen – das ist das Ziel in Monaco.»

Spanien-GP, Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33:07,683 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +15,841 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +26,610

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,616

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:03,671 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:13,768

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:14,670

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Elektrik

WM-Stand nach 4 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 94 Punkte

2. Verstappen 80

3. Bottas 47

4. Norris 41

5. Leclerc 40

6. Pérez 32

7. Ricciardo 24

8. Sainz 20

9. Ocon 10

10. Gasly 8

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Konstrukteure

1. Mercedes 141

2. Red Bull Racing 112

3. McLaren 65

4. Ferrari 60

5. Alpine 15

6. AlphaTauri 10

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0