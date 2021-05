Sebastian Vettel (Aston Martin): Ein Witz in Monaco

​Seit Jahren fährt Sebastian Vettel beim Monaco-GP Top-Ergebnisse heraus. Auf einer Bahn, wo der Fahrer einen Unterschied ausmachen kann, will er seine punktelose Serie beenden. Und er erzählt einen Witz.

Vier Rennen, null Punkte für Sebastian Vettel mit Aston Martin 2021. Um genau zu sein, hält die Flaute schon seit November 2020 an: Nachdem Vettel mit Ferrari am 15. November in der Türkei Dritter geworden war, ging nichts mehr. Das soll sich endlich ändern.

Vettel hat über die Jahre in Monaco bewiesen, dass er im Leitschienenkanal prima zurechtkommt. Monte Carlo ist eine der wenigen Strecken, auf welcher ein Ausnahme-Rennfahrer auch in einem mittelmässigen Auto ein gutes Ergebnis herausfahren kann. Vettel bestätigt: «Ja, diese alte Formel-1-Faustregel hat noch immer Gültigkeit. Es gibt hier keinen Raum für Fehler, Perfektion wird belohnt. Mir gefällt beispielsweise die Casino-Passage sehr gut. Du lenkst blind ein, natürlich weisst du aus Erfahrung, wo du einlenken musst, und trotzdem ist es immer wieder eine neue Herausforderung. Du musst das schon auf den Punkt bringen und auch ein wenig die Pobacken zusammenkneifen.»

«Monaco hat diese reiche Historie, das ist einmalig. Leider können wir noch nicht vor vollem Haus fahren. Wenn die Kulisse stimmt, dann ist ein Sieg hier besonders schön. Zu Monaco gehört auch, dass die Rennen entweder sehr aufregend sein können oder ein wenig langweilig, weil es kaum möglich ist, an einem Gegner vorbei zu kommen.»

Was erwartet der vierfache Formel-1-Champion Sebastian Vettel vom kommenden GP-Wochenende in Monte Carlo? Der Heppenheimer sagt: «Es ist nicht zu übersehen, dass wir nicht sind, wo wir gerne sein möchten. Aber wir arbeiten hart daran, unsere Schwierigkeiten zu beheben. Die jüngsten Verbesserungen am Aston Martin arbeiten. Wir haben hier nochmals ein paar Neuheiten am Wagen.»

Hat Sebastian Vettel für Max Verstappen vielleicht einen Rat im WM-Kampf gegen Lewis Hamilton? Seb schmunzelt: «Ich habe jeweils gegen Lewis verloren, also sollte ich ihm vielleicht besser keinen Rat geben! Von aussen betrachtet scheinen die beiden auf Augenhöhe zu fahren, das ist für die Formel 1 eine tolle Geschichte.»

Als die Mikros der Videokonferenz noch gar nicht eingeschaltet sein sollten, erzählte Vettel übrigens einen Witz: «Ein Streichholz läuft den Hügel hinauf, es ist heiss, es schwitzt, es ist wirklich anstrengend. Oben angekommen kommt dem Streichholz ein Igel entgegen. Das Streichholz sagt: ‘Oh, Mist, wenn ich nur gewusst hätte, dass hier auch einen Bus hochfährt ...’»





Sebastian Vettel beim Monaco-GP

2008 mit Toro Rosso

Qualifying: 19.

Rennen: 5.



2009 mit Red Bull Racing

Qualifying: 4.

Rennen: out (Unfall)



2010 mit Red Bull Racing

Qualifying: 3.

Rennen: 2.



2011 mit Red Bull Racing

Qualifying: 1.

Rennen: 1.



2012 mit Red Bull Racing

Qualifying: 9.

Rennen: 4.



2013 mit Red Bull Racing

Qualifying: 3.

Rennen: 2.



2014 mit Red Bull Racing

Qualifying: 4.

Rennen: out (Turboschaden)



2015 mit Ferrari

Qualifying: 3.

Rennen: 2.



2016 mit Ferrari

Qualifying: 4.

Rennen: 4.



2017 mit Ferrari

Qualifying: 2.

Rennen: 1.



2018 mit Ferrari

Qualifying: 2.

Rennen: 2.



2019 mit Ferrari

Qualifying: 4.

Rennen: 2.