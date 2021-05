Nikita Mazepin: «Nutze die sozialen Medien kaum»

Formel-1-Rookie Nikita Mazepin muss in den sozialen Medien viel Kritik einstecken. Der junge Russe bleibt dennoch gelassen und erklärt: «An den Rennwochenenden bekomme ich das gar nicht mit.»

Seit Nikita Mazepin in einem Instagram-Filmchen zu sehen war, in dem er einer Begleitung an die Brust grapschte, muss sich der Russe viel Kritik in den sozialen Medien anhören. Dass sich der Formel-1-Rookie im unterlegenen Haas-Renner auf der Piste schwer tut und für Ärger bei einigen Kollegen sorgt, ist da natürlich auch keine Hilfe.

Dennoch bleibt Mazepin entspannt. Er erklärt in der FIA-Pressekonferenz in Monte Carlo auf die Frage, welche Erfahrungen er gemacht habe: «Um echte Erfahrungen zu machen, musst du die sozialen Medien auch nutzen, was ich kaum tue. Ich schaue mir einige wenige Dinge an, über Sport oder den Formel-1-Account, da gibt es interessante Hintergründe.»

«Aber was die Leute schreiben, sehe ich nicht wirklich, an den Rennwochenenden bekomme ich das gar nicht mit, weil ich mein Telefon in dieser Zeit ausschliesslich zur Kommunikation mit dem Team nutze», beteuert der 22-Jährige.

Gelassen blickt er auch seinem ersten Formel-1-Auftritt im Fürstentum entgegen: «Es ist schon sehr cool und ich freue mich, die Strecke in einem deutlich schnelleren Auto als beim letzten Mal unter die Räder zu nehmen. Es ist ein wichtiges Rennen, und es ist sicherlich schwierig, hier gut abzuschneiden, aber ich gehe das Rennwochenende ganz entspannt an.»

WM-Stand nach 4 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 94 Punkte

2. Verstappen 80

3. Bottas 47

4. Norris 41

5. Leclerc 40

6. Pérez 32

7. Ricciardo 24

8. Sainz 20

9. Ocon 10

10. Gasly 8

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Konstrukteure

1. Mercedes 141

2. Red Bull Racing 112

3. McLaren 65

4. Ferrari 60

5. Alpine 15

6. AlphaTauri 10

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0