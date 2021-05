Norbert Haug: «Autoland Deutschland, das war mal»

​Von 1990 bis 2012 leitete Norbert Haug als Motorsportchef die Geschicke von Mercedes auf den Rennpisten. Der Baden-Württemberger stellt ernüchtert fest: «Autoland Deutschland, das war mal.»

Vor dem GP-Wochenende in Monte Carlos hatte ServusTV zu einer hochkarätigen Runde geladen, am Tisch sassen bei «Sport und Talk aus dem Hangar-7» in Salzburg die Monaco-GP-Sieger David Coulthard und Mark Webber, dazu Hans-Joachim Stuck sowie Norbert Haug, der von 1990 bis 2012 Mercedes-Motorsportchef war.

Der ehemalige Journalist Haug (68) und die Rennlegende Stuck (70) zeigen sich enttäuscht über den Status des Autosports in Deutschland. Haug hat die Entwicklungen in Österreich rund um den Red Bull Ring aufmerksam verfolgt und spendet höchstes Lob: «Autoland Deutschland, das war mal. Aus dem Autoland Deutschland ist das Autoland Österreich geworden. Wir hatten mal zwei Formel-1-Rennen in Deutschland pro Saison, Hockenheim und Nürburgring. 2009 hat Mark Webber auf dem Nürburgring seinen ersten Grand Prix gewonnen, mit Red Bull Racing. Kompliment, was Red Bull da alles auf die Beine gestellt hat, Ehre, wem Ehre gebührt.»

Haug schmunzelt: «Das ist jetzt nicht der Werbeblock für Red Bull, es ist genau so, wie es ist. In Deutschland müssten wir da wirklich etwas nachlegen, etwa bei der Entwicklung zeitgemässer Kraftstoffe, was sich geschickt vermarkten liesse.»



Hans-Joachim Stuck findet: «Mir fehlt heute der Enthusiasmus in Deutschland für den Rennsport. Deutschland ist doch weiterhin eine Automobil-Nation, und Motorsport ist in meinen Augen noch immer das perfekte Marketing-Werkzeug. Am Sonntag siegen, am Montag Autos verkaufen, das hat für mich nichts an Gültigkeit verloren. Nur wird das offenbar von den Firmen nicht mehr so wahrgenommen.»





Spanien-GP, Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33:07,683 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +15,841 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +26,610

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,616

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:03,671 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:13,768

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:14,670

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Elektrik





WM-Stand nach 4 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 94 Punkte

2. Verstappen 80

3. Bottas 47

4. Norris 41

5. Leclerc 40

6. Pérez 32

7. Ricciardo 24

8. Sainz 20

9. Ocon 10

10. Gasly 8

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Mercedes 141

2. Red Bull Racing 112

3. McLaren 65

4. Ferrari 60

5. Alpine 15

6. AlphaTauri 10

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0