Andreas Seidl über Norris: «Einfache Entscheidung»

McLaren und Lando Norris treten auch in den nächsten Jahren zusammen in der Formel 1 an. Teamchef Andreas Seidl betont: «Genau wie er haben wir grosse Ambitionen für unsere gemeinsame Zukunft.»

Seit 2017 gehört Lando Norris zum McLaren-Team: Das Rennfahrertalent aus Bristol arbeitete sich innerhalb des Traditionsrennstalls vom Simulator- zum Ersatz- und schliesslich zum Stammfahrer hoch. Seit 2019 kämpft er für die Mannschaft aus Woking in der Königsklasse um WM-Punkte. Zwei Mal schaffte er es bisher aufs Podest: Beim ersten Saisonlauf im vergangenen Jahr in Spielberg wurde er Dritter, dieses Kunststück wiederholte er in diesem Jahr in Imola.

Die Performance des aktuellen WM-Vierten überzeugte die Teamverantwortlichen, die den Vertrag des 21-Jährigen gleich um mehrere Jahre verlängerten. Somit wird Norris auch nach der nächsten Saison noch an Bord sein. McLaren-CEO Zak Brown schwärmt: «Ich freue mich sehr über die Verlängerung unseres Vertrags mit Lando für 2022 und darüber hinaus.»

«Er war massgeblich an der positiven Entwicklung hier bei McLaren beteiligt und wir sind stolz auf die Steigerung, die er gezeigt hat, seit er 2017 bei uns anfing. Lando ist eines der grössten Talente in der Formel 1 und wir freuen uns darauf, seine weitere Entwicklung auf und neben der Strecke mitzuerleben», fügt der Amerikaner an.

Teamchef Andreas Seidl erklärt seinerseits: «Unsere Entscheidung, Landos langfristige Zukunft bei McLaren zu bestätigen, war sehr einfach. Lando hat uns seit seinem Rookie-Jahr mit seinen Leistungen beeindruckt, und die Fortschritte, die er seither machen konnte, sind deutlich zu erkennen. Er ist ein integraler Bestandteil unseres Plans zur Leistungssteigerung und seine bisherige Bilanz mit zwei Podestplätzen hat gezeigt, dass er auf der Rennstrecke ein hervorragender Kämpfer ist.»

«Genau wie er haben wir grosse Ambitionen für unsere gemeinsame Zukunft, und ich freue mich, dass wir diese Reise sowohl für Lando als auch für das Team fortsetzen. Mit Lando und Daniel haben wir ein sehr talentiertes und aufregendes Fahrer-Duo, und diese Bestätigung ist ein starkes Signal für das nächste Kapitel, das McLaren 2022 aufschlägt», stellt der Deutsche klar.

Spanien-GP, Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33:07,683 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +15,841 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +26,610

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,616

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:03,671 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:13,768

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:14,670

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Elektrik

WM-Stand nach 4 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 94 Punkte

2. Verstappen 80

3. Bottas 47

4. Norris 41

5. Leclerc 40

6. Pérez 32

7. Ricciardo 24

8. Sainz 20

9. Ocon 10

10. Gasly 8

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Konstrukteure

1. Mercedes 141

2. Red Bull Racing 112

3. McLaren 65

4. Ferrari 60

5. Alpine 15

6. AlphaTauri 10

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0