Lando Norris: Auch nach 2022 bei McLaren an Bord

Lando Norris bleibt McLaren treu: Kurz vor dem Start des Monaco-Wochenendes bestätigt der Rennstall aus Woking die Vertragsverlängerung mit dem Briten über 2022 hinaus.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit von McLaren und Lando Norris wird über die Saison 2022 hinaus fortgeführt, wie das Team soeben mitgeteilt hat. Der erst 21-jährige Rennfahrer hat seinen Formel-1-Vertrag mit dem Traditionsteam aus Grossbritannien um mehrere Jahre verlängert.

Somit wird das Team von Teamchef Andreas Seidl auch nach der Saison 2022 mit dem Duo Norris und Daniel Ricciardo antreten, denn der Australier hat seinerseits bereits vor dem Saisonstart 2021 ein mehrjähriges Abkommen mit den Briten abgeschlossen.

Norris gehört seit 2017 zur McLaren-Familie, erst übernahm er die Rolle des Test- und Simulator-Fahrers, bevor er 2018 zum offiziellen Test- und Ersatzfahrer ernannt wurde. In dieser Rolle absolvierte er seine ersten Freitagseinsätze. Seit seinem Formel-1-Debüt beim Australien-GP 2019 konnte der Racer aus Bristol einige Glanztaten zeigen und beim Saisonauftakt im vergangenen Jahr in Spielberg sowie in diesem Jahr in Imola jeweils als Dritter einen Podestplatz feiern.

Der aktuelle WM-Vierte erklärt: «Ich freue mich sehr, dass die Zusammenarbeit mit McLaren über das Jahr 2022 hinaus verlängert wurde. Nach fast fünf Jahren im Team fühle ich mich hier sehr als Teil der Familie und könnte mir nicht vorstellen, die nächste Phase meiner Karriere woanders zu beginnen. McLaren war seit meinen Tagen in den Nachwuchsserien eine grosse Unterstützung und ich habe es wirklich genossen, seitdem viel dazuzulernen und mich als Fahrer zu entwickeln.»

«Mein Ziel ist es, Rennen zu gewinnen und Formel-1-Weltmeister zu werden, und das möchte ich mit diesem Team erreichen. Seit Beginn unserer Zusammenarbeit im Jahr 2017 haben wir uns stetig weiterentwickelt und wir haben klare gemeinsame Ziele für die Zukunft», stellt der ehrgeizige Formel-1-Star klar.

Und Norris verpasst es auch nicht, sich bei seinen Vorgesetzten und Mitarbeitern zu bedanken: «Ich möchte mich bei Zak und Andreas für das Vertrauen bedanken, das sie von Anfang an in mich gesetzt haben, und beim gesamten Team, das mir ein so starkes Umfeld bietet, in dem ich meine Karriere fortsetzen kann. Wir hatten bereits einige unglaubliche Momente zusammen, die ich nie vergessen werde – zwei Podiumsplätze und die Eroberung des dritten Rangs in der Team-Wertung - und zusammen mit Daniel und dem Rest des Teams freue ich mich darauf, in den kommenden Jahren für noch mehr Erfolge zu kämpfen.»

Spanien-GP, Barcelona

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33:07,683 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +15,841 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +26,610

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,616

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:03,671 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:13,768

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:14,670

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Elektrik

WM-Stand nach 4 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 94 Punkte

2. Verstappen 80

3. Bottas 47

4. Norris 41

5. Leclerc 40

6. Pérez 32

7. Ricciardo 24

8. Sainz 20

9. Ocon 10

10. Gasly 8

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Konstrukteure

1. Mercedes 141

2. Red Bull Racing 112

3. McLaren 65

4. Ferrari 60

5. Alpine 15

6. AlphaTauri 10

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0