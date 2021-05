Sebastian Vettel: «Als würden die Augen bluten»

​Der zweifache Monaco-Sieger Sebastian Vettel ist in den beiden ersten Trainings jeweils in die Top-Ten gefahren. Das grösste Problem des 53fachen GP-Siegers war an diesem Donnerstag sein linkes Auge.

Einen solchen Funkspruch hören wir in der Formel 1 eher selten: «Ich habe noch immer grosse Schwierigkeiten mit meinem Auge», ächzte Sebastian Vettel während des zweiten freien Trainings zum Monaco-GP. «Es fühlt sich an, als würde mein Auge bluten.» Nachdem der Heppenheimer an die Box zurückgekommen war, war klar zu sehen, wie rot sein linkes Auge war. Was war da los?

Vettel nachher: «Ich weiss nicht, was da passiert ist. Aber so wie es aussieht, ist ein Fremdkörper ins Innere des Helms eingedrungen und mir ins Auge geraten. Ich bin dann für einen zweiten Versuch einer schnellen Runde draussen geblieben und hoffe, ich habe meine Portion Pech von diesem Wochenende damit hinter mir. Das Auge tränte stark, die Tränen liefen mir nur so runter, und ich war die ganze Runde nur am Blinzeln, nicht eben optimal auf einem Strassenkurs.» Vettel scherzte am Funk: «Ich bin heute offenbar sehr emotional, oder ich habe etwas im Auge.»

Das Team reagierte mit britischem Humor: Die Mechaniker bastelten Vettel eine Augenklappe wie für einen Seeräuber.

Wenn die Leistungen am ersten Trainingstag einen Massstab darstellen, dann geht es aufwärts mit Vettel und Aston Martin: Rang 8 am Mittag, Rang 10 am Nachmittag, nicht übel. Ex-GP-Pilot Paul Di Resta gibt zu bedenken: «Monaco ist eine jener Strecken, auf welcher ein guter Fahrer aus einem mittelmässigen Auto mehr herausholen kann. Und ich finde, Vettel ist heute sehr gut gefahren.»

Sebastian weiter: «Abgesehen von der Augensache bin ich zufrieden. Wir haben im ersten Training bald einen schönen Rhythmus gefunden.» Vettel schmunzelt: «Am Nachmittag habe ich ein wenig die Übersicht verloren. Aber alles läuft ganz okay. Wir haben im Mittelfeld eine hohe Leistungsdichte, und normalerweise rückt das Feld auf einer so kurzen Runde wie Monaco noch enger zusammen.»



«Ich hoffe, das war Beginn eines stärkeren Wochenendes, und wir können diesen Schwung in den Samstag mitnehmen. Aber in der Qualifikation wird es auch darum gehen, nicht nur seine Leistung auf den Punkt zu bringen, sondern auch eine freie Bahn zu finden für eine schnelle Runde. Das ist hier das vielleicht grösste Problem.»





2. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:11,684 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:11,796

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:12,074

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,081

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:12,107

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:12,379

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,498

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,708

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,746

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:12,982

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:13,065

12. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:13,175

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:13,195

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:13,199

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,257

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,509

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,593

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,407

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,416

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:14,829





1. Training, Monaco

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,487 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:12,606

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,648

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:12,929

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:12,995

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:13,131

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,236

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:13,732

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:13,746

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:14,081

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:14,090

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:14,106

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:14,205

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:14,268

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:14,281

16. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:14,320

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,616

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,801

19. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:14,840

20. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:19,618