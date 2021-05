Red Bull Racing: Heckflügel-Anpassung wird teuer

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner rechnete am Rande des Monaco-Strassenkurses vor: Die strengeren Heckflügel-Kontrollen der FIA kosten viel Geld. Dieses muss an anderer Stelle eingespart werden.

Bereits in Spanien monierte Mercedes-Star Lewis Hamilton gegenüber der englischen Sky: «Die Autos von Red Bull Racing sind auf den Geraden wirklich schnell. Die haben diesen biegsamen Flügel hinten, den sie heute am Auto montiert haben. Und auf diese Weise gewinnen sie drei Zehntelsekunden.»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner reagierte gelassen und verwies auf die Tatsache, dass man alle FIA-Tests bestanden habe. Doch daraufhin reagierten die Regelhüter mit einer technischen Direktive, die neue Heckflügel-Tests ab dem 15. Juni 2021 vorsieht. Damit soll verhindert werden, dass sich die Heckflügel über Gebühr verbiegen können, wie das jetzt trotz bestanderer Prüfung der Fall ist.

Weil die Anpassungen komplex sind, wird den Teams eine Übergangsfrist von einem Monat zugestanden, in der die Grenzwerte noch um 20 Prozent überschritten werden dürfen. Horner sagt dazu: «Es braucht eine Vorlaufzeit, denn man kann nicht einfach einen neuen Heckflügel herbeizaubern.»

«Wir müssen Anpassungen vornehmen, das kostet Zeit, Geld und Ressourcen. Und wir sind nicht das einzige Team, das betroffen ist. Es ist wohl eine grössere Bürde für Alfa Romeo und einige der anderen Rennställe, die in dieser Hinsicht am Limit sind», bestätigt der Brite, der die Kosten für die Änderungen am Heckflügel auf eine halbe Million Dollar schätzt.

Und Horner betont: «Diese Belastungstests haben sich schon oft geändert und ausserdem betrifft das nur einen Teil des Autos. Wenn man die Belastungstests für die Frontflügel an diesem Wochenende ändern würde – und wir haben da sehr viel mehr Flexibilität gesehen – dann wäre jedes einzelne Team im Feld betroffen – einige sehr viel stärker als andere.»

2. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:11,684 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:11,796

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:12,074

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,081

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:12,107

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:12,379

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,498

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,708

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,746

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:12,982

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:13,065

12. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:13,175

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:13,195

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:13,199

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,257

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,509

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,593

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,407

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,416

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:14,829

1. Training, Monaco

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,487 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:12,606

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,648

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:12,929

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:12,995

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:13,131

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,236

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:13,732

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:13,746

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:14,081

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:14,090

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:14,106

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:14,205

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:14,268

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:14,281

16. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:14,320

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,616

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,801

19. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:14,840

20. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:19,618