Fernando Alonso: Wer 2022 neben ihm Alpine fährt

​Superstar Fernando Alonso (39) ist bei Alpine für die GP-Saison 2022 gesetzt, aber das Abkommen mit Esteban Ocon läuft aus. Alpine-CEO Laurent Rossi sagt, wen er als Teamgefährten des Spaniers im Auge hat.

Nur bei drei der zehn Formel-1-Teams steht heute schon fest, wer 2022 für sie fahren wird: Bei Ferrari (Charles Leclerc und Carlos Sainz), bei McLaren (Daniel Ricciardo und Lando Norris) sowie bei Aston Martin (Sebastian Vettel und Lance Stroll). Was die anderen sieben Rennställe und knapp ein Dutzend frei werdende Cockpits angeht, bringen sich derzeit einige Fahrer mit guten Leistungen ins Gespräch.

Seit Wochen ist davon die Rede, dass AlphaTauri-Pilot Pierre Gasly auf der Wunschliste von Alpine stehe, als Stallgefährte 2022 von Fernando Alonso. Der zweifache Formel-1-Weltmeister aus Spanien hat für die kommende Saison einen Vertrag (mit Option auf 2023), sein Teamkollege Esteban Ocon hingegen nicht.

Also eben mal kurz nachgefragt bei Alpine-CEO Laurent Rossi: Was ist denn Sache punkto Fahrer für die kommende Saison 2022?

Der Franzose gibt zur Antwort: «Im Zentrum steht derzeit, mit beiden Fahrern weiterzumachen. Esteban macht alles richtig, um sich für eine Vertragsverlängerung aufzudrängen. Es wäre angesichts seiner tollen Leistungen wirklich töricht, ihn ausser Acht zu lassen, daher laufen hinter den Kulissen Verhandlungen mit seinem Management, also vor allem mit Mercedes.»

Rossi weiter: «Wir wussten immer, dass Esteban ein aussergewöhnlich talentierter Fahrer ist. Er ist im zweiten Jahr bei uns zu einer festen Grösse geworden und hat sich markant gesteigert.»



Ocon belegt in der WM-Zwischenwertung den neunten Rang, mit zuletzt drei Punktefahrten in Serie – Neunter in Imola, Siebter in Portugal, Neunter in Spanien. Damit liegt er pikanterweise genau einen Platz vor jenem Fahrer, der in Frankreich als sein Nachfolger gehandelt wird – Pierre Gasly (AlphaTauri). Alonso ist WM-Zwölfter.



Und was sagt Rossi zu Pierre Gasly als Alternative für Ocon? «Pierre ist ein toller Fahrer, keine Frage, aber im Moment haben wir ihn nicht auf dem Radar, weil wir uns derzeit nicht nach einem anderen Piloten umsehen. Wir wollen auf dem Schwung von heute aufbauen, und das lässt sich am ehesten dann schaffen, wenn Stabilität im Team herrscht, auch bei den Fahrern.»





2. Training, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:11,684 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:11,796

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:12,074

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,081

05. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:12,107

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:12,379

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,498

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,708

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:12,746

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:12,982

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:13,065

12. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:13,175

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:13,195

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:13,199

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,257

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,509

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:13,593

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,407

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,416

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:14,829





1. Training, Monaco

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,487 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:12,606

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:12,648

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:12,929

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:12,995

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:13,131

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:13,236

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:13,732

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:13,746

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:14,081

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:14,090

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:14,106

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:14,205

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:14,268

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:14,281

16. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:14,320

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,616

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:14,801

19. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:14,840

20. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:19,618