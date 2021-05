Sergio Pérez zum Monaco-GP: «Daran muss ich arbeiten» 26.05.2021 - 10:52 Von Mathias Brunner

Formel 1 © LAT Sergio Pérez

​Sergio Pérez hat in Monte Carlo sein bestes Saisonergebnis egalisiert – vierter Platz, wie in Portugal. Der WM-Vierte von 2020 sagt, was in Monte Carlo gut gegangen ist und woran er noch arbeiten muss.