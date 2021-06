Sebastian Vettel (Aston Martin/2.): Keine Erwartungen

Nach einem verrückten Grossen Preis von Aserbaidschan erringt Sebastian Vettel für Aston Martin den ersten Podestplatz der Briten. Vettel strahlt: «So etwas hätte keiner von uns erwartet!»

Wer hätte das vor dem Grand Prix erwartet? Sebastian Vettel wird mit Aston Martin Zweiter beim Grossen Preis von Aserbaidschan, der erste Podestplatz in der Formel 1 des britischen Traditionsherstellers. Für den vierfachen Weltmeister Vettel ist es der erste Podestbesuch in Grün, sein 122. Podestplatz, der erste seit der Türkei 2020, als er mit Ferrari Dritter wurde. Letztmals Zweiter war Vettel in Mexiko 2019 gewesen.

Vettel ist ein Baku-Spezialist: Vierter 2017 und 2018, Dritter 2019, Zweiter 2016 und 2021 – also bei all seinen fünf Einsätzen in Aserbaidschan unter den besten Vier.

«Das bedeutet so viel für Aston Martin», sagt der 53fache GP-Sieger. «Wir hatten einen sehr schwierigen ersten Teil der Weltmeisterschaft, aber schon in Monaco fühlte ich mich deutlich besser im Auto, wo ich Fünfter werden konnte, und hier in Baku stimmte einfach das Gefühl vom ersten Training an.»

«Ich hatte einen guten Start und später auch einen guten Re-Start. Wir konnten einen hohen Rhythmus fahren, gleichzeitig fand ich es leicht, meine Reifen zu schonen. Wir blieben länger auf der Bahn als viele Gegner, diese Taktik war goldrichtig.»

«Beim Sprint zum Schluss kam mir zu Gute, dass ich am Samstag im zweiten Quali-Teil ausschied, denn dadurch hatte ich noch einen Satz brandneuer, weicher Pirelli-Reifen übrig. Und die gaben mir die notwendige Haftung, um Rang 2 nach Hause zu bringen.»

Die Fans wussten die Leistung von Vettel zu schätzen: Sie wählten ihm zum Fahrer des Tages.



«Ich muss zugeben, die Podiumplatzierung kommt etwas unerwartet, aber manchmal muss man sich eben bei einem chaotischen Rennen auch in die Lage bringen, um eine Gelegenheit zu nutzen, und das haben wir heute getan.»



«Ich hatte vor dem Rennen keine Erwartungen. Klar rechnete ich mir als Elfter in der Startaufstellung Punkte aus, aber ganz ehrlich – an einen Platz auf dem Siegerpodest dachte ich bestimmt nicht. Ich glaube, die Grundlage für das schöne Ergebnis war der lange erste Rennteil. Das half mir später auch beim Neustart, im Anschluss an die Safety Car-Phase wegen Stroll. Denn ich hatte gemessen an meinen direkten Gegnern Reifen, die zehn Runden frischer und daher leichter aufzuwärmen waren.»



«Die letzten zwei Runden waren ein wenig haarig. Charles gab alles, um seinen Platz zu verteidigen, und ich sah ihn schon in der Pistenbegrenzung, aber irgendwie hat er die Kurve geschafft, ich weiss nicht wie. Er war da etwas mutiger als ich erwartet hatte. Also knöpfte ich ihn mir später.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebe

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motor

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

Fahrer

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Marken

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0