Zuversicht in Zandvoort: Volle Ränge beim Grand Prix

Auch an der Hugenholtz-Kurve dürfen Fans beim Formel-1-Besuch in Zandvoort Platz nehmen

Die GP-Verantwortlichen in Zandvoort dürfen sich freuen. Ab 29. Juli sind wieder Zuschauer bei Grossveranstaltungen erlaubt. Damit dürfen die Niederländer das Heimspiel von Max Verstappen vor Ort geniessen.

Während beim kommenden GP in Frankreich wiederum nur eine beschränke Anzahl an Fans an die Strecke pilgern darf, ist die Hoffnung der Rennorganisatoren in den Niederlanden gestiegen, das GP-Comeback in Zandvoort am 5. September vor vollen Tribünen veranstalten zu können. Denn die Regierung hat unlängst bestätigt: Ab 29. Juli dürfen wieder Grossveranstaltungen vor Publikum stattfinden.

Das freut nicht nur die GP-Fans, die dem ersten Heimspiel des aktuellen WM-Leaders Max Verstappen entgegenfiebern, sondern auch die Organisatoren. Bereits im Mai hatte Sportdirektor Jan Lammers betont: «Es geht nun schnell in eine gute Richtung, und das ist keine grosse Überraschung, denn jeder weiss, wie man mit dem Virus umgehen muss.»

Der 65-jährige GP-Veteran verwies auf die Fans, die sich von Corona erholt haben und jene, die schon zwei Mal geimpft wurden. «Das ist schon eine gewisse Anzahl an Leuten, die sicher an die Strecke kommen können», fügte er an. Auch wer einen negativen Test vorweisen kann, darf Massenveranstaltungen besuchen.

Insgesamt 105.000 Zuschauer fasst die Streckenanlage in Zandvoort, und angesichts des Erfolges von Publikumsmagnet und Lokalheld Max Verstappen dürften sich viele Fans den 13. Saisonlauf am 5. September vor Ort ansehen wollen.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

20. Juni: Le Castellet, Frankreich

27. Juni: Spielberg, Österreich (GP Steiermark)

04. Juli: Spielberg, Österreich (GP Österreich)

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi