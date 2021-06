Milliardärs-Sohn Nikita Mazepin: Antwort an Hamilton

Formel-1-Champion Lewis Hamilton hat vor kurzem festgehalten, die Königsklasse werde immer mehr zum Tummelfeld der Milliardärs-Söhne. Nikita Mazepin will das so nicht auf sich sitzen lassen.

2020 hat sich Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton vermehrt für Chancen-Gleichheit und den Kampf gegen Rassismus eingesetzt. Der siebenfache Weltmeister moniert seit Jahren, dass es junge Fahrer ohne finanzielle Mittel fast nicht schaffen, sich im Rennsport nach oben zu arbeiten. Hamilton betonte in einem Interview mit der spanischen As, dass der Motorsport bald nur noch Reichen und Superreichen vorbehalten sein wird, wenn da nicht endlich etwas passiert.

Der 98fache GP-Sieger sagte: «Wir leben in einer Zeit, in welcher dieser Sport zu einem Klub für Milliardärs-Söhne geworden ist. Wenn ich heute aus der Arbeiterklasse anfangen würde, wäre es mir unmöglich, es in die Formel 1 zu schaffen, weil die anderen Jungs so viel mehr Geld haben.»

Ohne Namen zu nennen, war klar, worauf sich Hamilton bezog: Die steinreichen Lawrence Stroll, Michael Latifi und Dmitry Mazepin haben enorme Summen investiert, um ihre Sprösslinge Lance, Nicholas und Nikita in die Königsklasse zu bringen – samt Privat-Testfahrten auf zahlreichen Formel-1-Strecken; bei Stroll damals mit einer Mannschaft von Williams, bei Mazepin mit einer von Mercedes.

Lewis Hamiltons Vater Anthony hingegen musste verschiedene Jobs annehmen, um die Kart-Karriere von Lewis zu finanzieren. Im Alter von 13 Jahren nahm dann McLaren den vielversprechenden Teenager unter Vertrag.



Nikita Mazepin lässt es nicht auf sich sitzen, zum Milliardärs-Sohn abgestempelt zu werden, dem quasi alles in den Schoss fällt. Im News-Portal sports.ru sagt der Haas-Fahrer: «Jeder Fahrer in der Formel 1 hatte Unterstützung – Einige von einem Energy-Drink-Hersteller, Andere vom reichsten Mann Mexikos. Wir könnten auch über diese Fahrer sprechen.»



Nikita hat mit seinen GP-Fahrerkollegen keine schlechten Erfahrungen gemacht: «Bislang ist die Beziehung zu den anderen Piloten sehr korrekt. Alle im Fahrerlager sind sehr höflich, also spüre ich keine Negativität. Besonders Fernando Alonso und Sebastian Vettel sind überaus nett. Als ich ein Kind war, waren das meine Helden. Nun begegne ich ihnen auf Augenhöhe und erlebe sie als sehr bodenständig.»



Was Nikita Mazepin besonders gefreut hat: «Lando Norris hat sich in einem Stream für mich einsetzt, im Rahmen einer Diskussion über Hater im Internet. Das hat mich sehr gefreut.»





