Lewis Hamilton: «Das ist doch nicht nachhaltig!»

Erneut betont Formel-1-Champion Lewis Hamilton, dass die Autos der modernen Königsklasse viel zu schwer sind, und besser wird das nicht. Hamilton findet: «Das ist weder nachhaltig noch spektakulär.»

Aus «Renault F1» ist Anfang Januar 2021 «Alpine F1» geworden. Um das Kapitel würdig abzuschliessen, hatte Renault das Weltmeister-Auto von Fernando Alonso nach Abu Dhabi gebracht, den Renault R25 mit herrlich kreischendem Dreiliter-V10-Saugmotor. Es war der letzte Zehnzylinder der Franzosen, denn ab 2006 wurde mit 2,4-Liter-V8-Aggregaten gefahren.

Fernando Alonso scheuchte den Wagen vor leeren Tribünen um den Yas Marina Circuit, was den Asturier nicht davon abhielt, gewaltig Gas zu geben. Die Rundenzeiten von Alonso lagen nur um rund fünf Sekunden über den schnellsten Formel-1-Zeiten. Das liegt vor allem daran, dass die Autos früher rund 150 Kilogramm leichter waren. Der 2005er Renault-Motor leistete 920 PS, die heutigen Turbohybrid-Aggregate liegen bei rund 1000 PS.

Die heutigen Rennwagen sind schneller, weil sie viel mehr Abtrieb aufbauen und auf breiteren Reifen rollen, aber gucken Sie mal, wie dramatisch sich das Gewicht der Formel-1-Autos im Laufe der letzten 60 Jahre verändert hat:

1961 bis 1965: 450 Kilo

1966 bis 1968: 500

1969 bis 1971: 530

1972: 550

1973 bis 1980: 575

1981: 585

1982: 580

1983 bis 1986: 540

1987 bis 1993: 500

1994: 515

1995 bis 2008: 595

2009: 605

2010: 620

2011/2012: 640

2013: 642

2014: 690

2015/2016: 702

2017: 728

2018: 734

2019: 743

2020: 746

2021: 752

2022: 790

Lewis Hamilton über seine ideale Formel 1: «Ginge es nach mir, hätten wir V12-Saugmotoren, manuelle Getriebe, keine Servolenkung mehr. Ich möchte Rennwagen, aus welchen ich nach einem Rennen komplett erschöpft aussteige, so als hätte ich einen Marathon absolviert. Die Formel 1 sollte ein Sport für echte Männer sein. Heute kommen diese jungen Burschen, und es fällt ihnen leicht, das Limit zu finden. So sollte es nicht sein. Es sollte vielmehr irrsinnig schwierig sein, so schwierig, dass nur die Besten das schaffen. Und das bedeutet eben auch erheblich leichtere Autos. DAS wäre meine Formel 1.»



Im Rahmen des Aserbaidschan-GP in Baku hat Lewis Hamilton nachgelegt: «Ich verstehe das einfach nicht. Wieso werden unsere Autos beim Schritt zur neuen Rennwagengeneration 2022 nochmals so markant schwerer? Das ist doch weder nachhaltig noch spektakulär.»



«Je schwerer die Autos sind, desto mehr Energie brauchen sie – Bremsen, Kraftstoff. Das ist für mich nicht im Einklang mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit. Früher waren die Autos viel flinker und kleiner, das Manövrieren mit jenen Rennern war einfacher. In Monaco sind unsere Autos inzwischen zu gross für den engen Stadtkurs.»