Lewis Hamilton warnt: Red Bull Racing viel schneller

Formel-1-Champion Lewis Hamilton schlägt Alarm : «Das Auto von Red Bull Racing ist derzeit viel schneller. Ich gehe davon aus, dass mir Verstappen und Pérez auch weiterhin das Leben schwer machen.»

Mercedes-Benz hat in Monte Carlo und Baku enttäuscht. Die Dauer-Weltmeister haben aus den Läufen in Monaco und Aserbaidschan nur ganze sieben WM-Zähler geholt. Auf dem tückischen Strassenkurs von Baku war Valtteri Bottas völlig von der Rolle und ging leer aus. Lewis Hamilton fuhr den Red Bull Racing-Honda von Max Verstappen und Sergio Pérez hinterher und blieb nach einem Verbremser ebenfalls ohne Punkte.

Der siebenfache Formel-1-Champion Hamilton ist nicht der Ansicht, dass sich mit der Rückkehr auf klassische Rennstrecken wie Le Castellet und Red Bull Ring automatisch alles wenden wird.

Lewis Hamilton in Aserbaidschan: «Es lehrt einen Demut, nach all unserer Arbeit mit leeren Händen dazustehen. Aber solche Dinge kommen vor. Das Auto von Red Bull Racing ist derzeit viel schneller. Ich gehe also davon aus, dass mir Verstappen und Pérez auch weiterhin das Leben schwer machen.»

«Das kommt für uns nicht überraschend, um genau zu sein, haben wir seit Saisonbeginn damit gerechnet. Wir müssen konzentriert weiterarbeiten. Monaco und Baku waren sehr schwierige Rennen. Aber wir haben es auf beiden Strecken geschafft, uns aus Problemen im Training freizuschaufeln. Das macht uns stärker.»

Das Blatt wendete sich in Baku mehrfach. Zunächst sah es so aus, als würde Hamilton am kaspischen Meer Rang 3 einfahren hinter den Red Bull Racing-Fahrern. Dann hatte Max Verstappen einen Reifenplatzer. Hamilton hatte gegen Pérez auf einmal Aussichten auf den Sieg. Aber die lösten sich mit seinem Verbremser in Luft auf.



Hamilton über diese Achterbahnfahrt der Gefühle: «Das Pech von Max spielt für mich keine Rolle. Es war ohnehin ein sehr emotionaler Tag, weil am Morgen die Nachricht kam, dass mein Freund Mansour Ojjeh verstorben ist.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebedefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt





WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteurs-Meisterschaft

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0