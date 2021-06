Der beste Fahrer: Weder Verstappen noch Hamilton

In der Kategorie verlässlichster Punktesammler hat weder WM-Leader Max Verstappen die Nase vorn, noch Superstar Lewis Hamilton. «Herr Regelmässigkeit» ist McLaren-Fahrer Lando Norris.

Auf Lando Norris ist Verlass: Als einziger Fahrer in der Formel-1-WM 2021 hat er bei allen sechs Rennen gepunktet! Vierter beim WM-Auftakt in Bahrain, toller Dritter in Imola, Fünfter in Portugal, Achter in Spanien, erneut Dritter in Monaco, nun Fünfter in Baku. Es geht noch weiter: Wenn wir die Saison 2020 anfügen, so kann der 21-Jährige inzwischen elf Punktefahrten in Folge vorweisen!

Baku war für Lando Norris und McLaren Schadensbegrenzung: Norris verlor seinen dritten WM-Rang an Baku-Sieger Pérez. Der Engländer aus Bristol scherzte in Aserbaidschan: «Es war nur eine Frage der Zeit, bis der Pérez-Express an mir vorbeirauschen würde.»

McLaren hat gleichzeitig WM-Rang 3 in der Konstrukteurs-Meisterschaft eingebüsst. Teamchef Andreas Seidl sagt zum Duell mit Ferrari: «Wenn du von den Startplätzen 9 und 13 losfährst und aus der ersten Runde auf den Rängen 12 und 13 zurückkommst, dann kann ich schlecht jammern über den fünften Rang von Lando und Platz 9 von Daniel Ricciardo. Das war Schadensbegrenzung.»

«Wenn wir ein besseres Qualifying gezeigt hätten, so wäre das ein Steilpass zu einem besseren Rennergebnis gewesen – denn im Grand Prix hat sich gezeigt, dass wir einen hohen Rhythmus anschlagen können. Aber in der modernen Formel 1 ist das so: Wenn du mal im Mittelfeld festhängst, ist es ganz schwierig, sich da wieder herauszuarbeiten. Unsere Fahrer haben in Baku einen guten Job gemacht.»



Was bedeuten die Erkenntnisse aus den ersten sechs GP-Wochenenden für die kommende Action in Le Castellet? Andreas Seidl: «Ich finde es schwierig, fundierte Aussagen zu machen, weil die Konkurrenzfähigkeit der einzelnen Fahrzeuge auf den verschiedenen Strecken doch stark variiert. Unsere beiden Ziele bleiben – Rang 3 zurückerobern und dann verteidigen sowie den beiden Top-Teams näherrücken.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebedefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt





WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteurs-Meisterschaft

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0