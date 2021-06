Toto Wolff: «Nicht wegen zwei schlechten Rennen»

Aus den Rennen von Monte Carlo und Baku hat Mercedes-Benz nur sieben WM-Punkte geholt. Teamchef Toto Wolff sagt: «Wir ändern an unserem Vorgehen nichts, nicht wegen zwei schlechten GP.»

WM-Leader Max Verstappen hat in Baku klargemacht, was er von Red Bull Racing-Honda erwartet: «Wenn wir in diesem Jahr Mercedes bezwingen wollen, dann dürfen wir keine Sekunde nachlassen, sondern müssen weiter neue Teile ans Auto bringen. So lange die Chancen auf einen WM-Titel gross sind, müssen wir unbedingt am Ball bleiben. Es wäre dumm, jetzt eine solche Gelegenheit wegzuwerfen, nur um auf nächstes Jahr zu schauen.»

Die Logik hinter dem Gedanken von Max: «Wer gibt dir denn die Garantie, dass wir 2022 gewinnen, wenn wir uns jetzt voll aufs neue Auto konzentrieren würden? Ich habe alles Vertrauen der Welt in unsere Ingenieure. Die kriegen ein gutes neues Auto auch mit weniger Entwicklungszeit hin.»

Wie sieht das Mercedes-Teamchef Toto Wolff? Der 49jährige Wiener auf eine entsprechende Frage in Aserbaidschan: «Wir haben schon einmal unsere Pläne bezüglich 2022 angepasst, und es gibt keine Möglichkeit, die jetzt nochmals zu ändern. Wir ändern an unserem Vorgehen nichts, nicht wegen zwei schlechten GP.»

«Uns war von Anfang an klar, dass wir uns in Monte Carlo und Baku schwertun würden. Das hat sich bewahrheitet. Jetzt sehen wir mal, wie es auf den kommenden, etwas normaleren Strecken läuft. Gewiss: Wir sind in Monaco und Aserbaidschan unter unseren Erwartungen und Standards geblieben.»

Wolff wittert wie Technikchef Mike Elliott das grundlegende Problem bei den Reifen. Elliott sagte dazu: «Wir haben im Training von Baku einige Situationen erlebt, als Fahrer untersteuernd geradeaus in die Pistenbegrenzung gerutscht sind. Das ging alles auf nicht optimal haftende Reifen zurück. Der grosse Unterschied zwischen dem guten Bottas von Monaco und dem unterdurchschnittlichen Bottas von Baku waren einzig und alleine Reifen, die im besten Betriebsfenster sind – oder eben nicht. Wir als Team sind gefordert, mehr dafür zu tun, dass die Piloten dieses Fenster treffen.»



Nochmals Toto Wolff: «Bei uns laufen derzeit viele Dinge nicht rund. Wir sind nicht auf unserem normalen Niveau. Wir haben es weder in der Qualifikation noch im Rennen geschafft, die Reifen ins beste Arbeitsfenster zu bekommen. Wir hatten aus diesem Grund weder im Abschlusstraining noch im Grand Prix ein wirklich schnelles Auto. Es gibt eine ganze Menge, die wir verbessern müssen. Und wenn wir gegen Red Bull Racing bestehen wollen, können wir es uns nicht leisten, wie in Monaco oder in Baku Punkte zu verlieren.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebedefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt





WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteurs-Meisterschaft

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0