Steiermark-GP im Fernsehen: Einstimmung auf ServusTV

Nach dem GP ist vor dem GP: Der Formel-1-Tross macht sich von Frankreich auf den Weg nach Österreich, wo zwei Rennen in Folge anstehen.

Zur Einstimmung geben sich am Montag bei der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» auch GP-Star Nico Hülkenberg, Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko und ServusTV-Experte Mathias Lauda die Ehre.

Damit steht nicht nur das letzte Fussball-EM-Gruppenspiel Österreichs im Mittelpunkt, das in Bukarest gegen die Ukraine ausgetragen und gleich nach dem Schlusspfiff von Zlatko Junuzovic analysiert wird.

Auch die Königsklasse des Vierrad-Sports darf im Programm nicht fehlen, denn nach dem Rennen in Frankreich stehen die beiden GP auf dem Red Bull Ring an. Wie schon in der Corona-Saison 2020 finden in der Steiermark gleich zwei Rennen an aufeinanderfolgenden Wochenenden statt. Und diesmal dürfen auch die Zuschauer wieder zum österreichischen Rundkurs am Spielberg pilgern.

Doch mit welcher Ausgangslage reisen die beiden WM-Rivalen Lewis Hamilton und Max Verstappen nach dem Rennen in Le Castellet ins Murtal? Dieser und anderen Fragen gehen ServusTV-Experte Mathias Lauda, Ex-Stammfahrer Nico Hülkenberg und Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko im Gespräch mit Andreas Gröbl nach.

Die drei Szene-Kenner wagen im grossen Formel-1-Talk einen Ausblick auf das doppelte Red Bull-Heimspiel, bei dem erneut ein spannender Spitzenkampf erwarte werden darf.

Die Action auf der Strecke steigt dann ab Freitag. Damit Sie nichts verpassen, haben wir die Fernsehzeiten zusammengestellt.

Steiermark-GP im Fernsehen

Freitag, 25. Juni

08.00 Sky Sports F1 – Grosser Preis von Frankreich

10.45 Sky Sports F1 – Warm-up, das Motorsportmagazin

11.15 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung 1. Training

11.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung 1. Training

11.30 1. Training

13.00 Sky Sports F1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.00 Sky Sports F1 – Rennen 1986 in Spielberg

14.45 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung 2. Training

14.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung 2. Training

15.00 2. Training

17.05 Sky Sports F1 – GP Confidential

17.35 Sky Sports F1 – 1. Training Wiederholung

19.30 Sky Sports F1 – 2. Training Wiederholung

21.00 Sky Sports F1 – Spielberg-GP 1987

21.45 Sky Sports F1 – 1. Training Wiederholung

23.45 Sky Sports F1 – 2. Training Wiederholung



Samstag, 26. Juni

06.00 Sky Sports F1 – Grosser Preis von Frankreich

08.00 Sky Sports F1 – Greatest Races, J. Villeneuve Spanien 1997

08.15 Sky Sports F1 – 1. Training Wiederholung

09.45 Sky Sports F1 – 2. Training Wiederholung

11.45 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung 3. Training

11.45 Servus TV – Beginn Berichterstattung 3. Training

12.00 3. Training

13.15 Sky Sports F1 – Greatest Races, J. Villeneuve Spanien 1997

13.30 Sky Sports F1 – 3. Training Wiederholung

14.30 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55 SRF 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00 Qualifying

16.00 ServusTV – Qualifying Analyse

17.15 Sky Sports F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.15 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

19.00 Sky Sports F1 – The Rise of Lewis Hamilton

19.30 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

20.30 Sky Sports F1 – Qualifying Wiederholung

23.15 Sky Sports F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 27. Juni

07.00 Sky Sports F1 – Qualifying Wiederholung

09.45 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

10.00 Sky Sports F1 – Spielberg-GP 1986

10.45 Sky Sports F1 – Spielberg-GP 1987

12.00 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

13.10 Sky Sports F1 – Greatest Races, N. Lauda Estoril 1984

13.20 Sky Sports F1 – Greatest Races, G. Berger Deutschland 1994

13.30 Sky Sports F1 – Vorberichte

14.45 ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

14.50 SRF 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 Grosser Preis der Steiermark

16.30 ServusTV – Analyse

16.45 Sky Sports F1 – Analysen und Interviews

17.00 ORF 1 – Motorhome, Analyse Rennen

17.30 Sky Sports F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen

18.00 Sky Sports F1 – Rennen Wiederholung

19.30 ServusTV – Speed, das Motorsportmagazin

20.30 Sky Sports F1 – Rennen kompakt

21.45 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

22.00 Sky Sports F1 – Rennen Wiederholung