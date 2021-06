Steiermark-GP im Fernsehen: Wie nass wird es?

Die Formel 1 macht am Wochenende Station im österreichischen Spielberg. Wir haben die Fernsehzeiten für Sie zusammengestellt.

Das Wetter spielt an einem Rennwochenende der Formel 1 traditionell eine bedeutende Rolle. Wie lautet also die Wettervorhersage für den Steiermark-GP?

Am Freitag dominiert zunächst die Sonne, ehe es im Laufe des Trainingstages immer mal wieder zu Regenschauern kommen kann. Die Temperaturen sollen bei rund 24 Grad liegen.

Am Samstag, wenn das dritte Training und das Qualifying anstehen, ein ähnliches Bild, nur noch ein wenig nasser: Bereits ab dem Morgen kann es zu Niederschlägen kommen, 22 Grad warm soll es werden.

Und am Rennsonntag? Auch da bleibt es mit 25 Grad angenehm warm, trotzdem sind auch hier vereinzelt Niederschläge möglich.

Ob nun nass oder sonnig: Damit Sie von der Action auf der Strecke nichts verpassen, haben wir die Fernsehzeiten zusammengestellt.

Steiermark-GP im Fernsehen

Freitag, 25. Juni

08.00 Sky Sports F1 – Grosser Preis von Frankreich

10.45 Sky Sports F1 – Warm-up, das Motorsportmagazin

11.15 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung 1. Training

11.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung 1. Training

11.30 1. Training

13.00 Sky Sports F1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.00 Sky Sports F1 – Rennen 1986 in Spielberg

14.45 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung 2. Training

14.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung 2. Training

15.00 2. Training

17.05 Sky Sports F1 – GP Confidential

17.35 Sky Sports F1 – 1. Training Wiederholung

19.30 Sky Sports F1 – 2. Training Wiederholung

21.00 Sky Sports F1 – Spielberg-GP 1987

21.45 Sky Sports F1 – 1. Training Wiederholung

23.45 Sky Sports F1 – 2. Training Wiederholung



Samstag, 26. Juni

06.00 Sky Sports F1 – Grosser Preis von Frankreich

08.00 Sky Sports F1 – Greatest Races, J. Villeneuve Spanien 1997

08.15 Sky Sports F1 – 1. Training Wiederholung

09.45 Sky Sports F1 – 2. Training Wiederholung

11.45 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung 3. Training

11.45 Servus TV – Beginn Berichterstattung 3. Training

12.00 3. Training

13.15 Sky Sports F1 – Greatest Races, J. Villeneuve Spanien 1997

13.30 Sky Sports F1 – 3. Training Wiederholung

14.30 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55 SRF 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00 Qualifying

16.00 ServusTV – Qualifying Analyse

17.15 Sky Sports F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.15 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

19.00 Sky Sports F1 – The Rise of Lewis Hamilton

19.30 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

20.30 Sky Sports F1 – Qualifying Wiederholung

23.15 Sky Sports F1 – Qualifying Wiederholung





Sonntag, 27. Juni

07.00 Sky Sports F1 – Qualifying Wiederholung

09.45 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

10.00 Sky Sports F1 – Spielberg-GP 1986

10.45 Sky Sports F1 – Spielberg-GP 1987

12.00 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

13.10 Sky Sports F1 – Greatest Races, N. Lauda Estoril 1984

13.20 Sky Sports F1 – Greatest Races, G. Berger Deutschland 1994

13.30 Sky Sports F1 – Vorberichte

14.45 ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

14.50 SRF 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 Grosser Preis der Steiermark

16.30 ServusTV – Analyse

16.45 Sky Sports F1 – Analysen und Interviews

17.00 ORF 1 – Motorhome, Analyse Rennen

17.30 Sky Sports F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen

18.00 Sky Sports F1 – Rennen Wiederholung

19.30 ServusTV – Speed, das Motorsportmagazin

20.30 Sky Sports F1 – Rennen kompakt

21.45 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

22.00 Sky Sports F1 – Rennen Wiederholung