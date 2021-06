Verstappen-Kampfansage: Alle arbeiten auf Hochtouren

Vor dem achten Rennwochenende der Formel 1 in Spielberg treibt Max Verstappen sein Team Red Bull Racing weiter an. Außerdem setzt er auf den doppelten Heimvorteil.

In dieser Formel-1-Saison wird eine Frage immer wieder gestellt: Wie schaffen die Teams den Spagat zwischen 2021 und 2022. Soll heißen: Wie sehr konzentrieren sie sich noch auf diese Saison und entwickeln weiter und ab wann richtet sich der Fokus auf 2022, wenn ein neues Reglement kommt?

Max Verstappen stellt klar: Red Bull Racing gibt weiter Vollgas. Denn klar: Die Chance ist groß, dass der Rennstall endlich mal wieder den Titel holen kann. Mercedes ist nach den Rückschlägen zuletzt zumindest angeschlagen.

«Jeder an der Strecke und in der Fabrik arbeitet auf Hochtouren und jetzt müssen wir einfach weiter pushen, um mehr Rennen in diesem Jahr zu gewinnen», sagte Verstappen.

«Wir sehen, dass jedes Rennwochenende anders ist und man weiß nie, wo man steht, bis man auf der Strecke ist. Man weiß nie, wozu die anderen fähig sind», sagte der Niederländer.

Nun stehen gleich zwei Heimspiele an, wenn es zum Double Header nach Spielberg geht. Nicht nur für Red Bull Racing, sondern auch für den Niederländer, der auf dem Red Bull Ring immer von zahlreichen Fans unterstützt wird. «Ich freue mich wirklich auf Österreich, weil es natürlich wie ein Heim-Grand-Prix ist und die Möglichkeit, zwei Rennen zu haben, macht es noch besser», sagte Verstappen.

«Es ist immer schön, hier Rennen zu fahren, und wir hatten schon gute Ergebnisse auf dem Red Bull Ring, aber nichts ist garantiert. Wir müssen das Auto dort wieder gut abstimmen, die Bedingungen lesen und auf sie reagieren», so der WM-Führende.

Verstappen weiter: «Ich weiß nicht, wie das Wetter sein wird, aber ich erwarte auf jeden Fall, dass es wieder eng wird. Wir werden es herausfinden, wenn wir dort sind, aber hoffentlich können wir zwei sehr gute Wochenenden hinlegen», so Verstappen.