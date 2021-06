Mathias Lauda: «Wie bei meinem Vater!» 23.06.2021 - 12:14 Von Gino Bosisio

Formel 1 © LAT Mathias Lauda

ServusTV-Formel 1-Experte Mathias Lauda sprach in «Sport und Talk aus dem Hangar 7» über die aktuelle Lage in der Formel 1 vor den Rennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg.