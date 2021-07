Daniel Ricciardo: «Habe Ärger rausgeschwitzt»

McLaren-Star Daniel Ricciardo erlebte einen schwierigen ersten Grand Prix auf dem Red Bull Ring. Der Australier, der am Donnerstag seinen 32. Geburtstag feierte, hat die bittere Pille mittlerweile verdaut.

Für Daniel Ricciardo begann der Steiermark-GP vielversprechend, doch das Rennen endete enttäuschend. Der Australier kreuzte die Ziellinie als Dreizehnter, während sein McLaren-Teamkollege Lando Norris als Fünfter «Best of the Rest» hinter dem Spitzenreiter-Quartett von Red Bull Racing und Mercedes war.

Die bittere Pille lag Ricciardo am Sonntagabend nach dem Rennen noch auf dem Magen, wie der 32-Jährige zum Auftakt des zweiten Spielberg-Wochenendes verriet. «Ich bin sehr leidenschaftlich, deshalb reagiere ich auch sehr emotional. Am Sonntag war ich noch sauer, denn das Rennen begann sehr vielversprechend, doch dann ging ziemlich schnell alles den Bach runter.»

«Ich konnte nichts dafür, aber das gehört zum Racing dazu, manchmal läuft es im Motorsport eben so. Ich war nach dem Rennen niedergeschlagen, doch am Montagmorgen wachte ich dann auf und hatte den ganzen Ärger rausgeschwitzt. Da war dann alles wieder in Ordnung», fügte der GP-Star, der am Donnerstag seinen 32. Geburtstag feierte, an.

Es sei sicherlich ein Vorteil, noch einmal auf der gleichen Strecke ausrücken zu dürfen, erklärte Ricciardo auf die entsprechende Frage. «Wir konnten einige Dinge lernen und müssen nicht ein ganzes Jahr warten, um die nächste Chance auf diesem Rundkurs zu bekommen. Darüber bin ich sehr glücklich», sagte der siebenfache GP-Sieger.

Steiermark-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22:24,357 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +34,743 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +46,907

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +47,434

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +3 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Hydraulik

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Kollision

WM-Stand nach 8 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 156 Punkte

2. Hamilton 138

3. Pérez 96

4. Norris 86

5. Bottas 74

6. Leclerc 58

7. Sainz 50

8. Gasly 37

9. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 19

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

1. Red Bull Racing 252

2. Mercedes 212

3. McLaren 120

4. Ferrari 108

5. AlphaTauri 46

6. Aston Martin 44

7. Alpine 31

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0