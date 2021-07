Fernando Alonso: Hohn für FIA wegen Max Verstappen

Formel-1-Superstar Fernando Alonso nimmt Max Verstappen in Schutz, der von der FIA eine Verwarnung erhalten hat – weil der nach seinem Sieg beim Steiermark-GP seine Hinterräder rauchen liess.

Auch vier Tage nach dem Grossen Preis der Steiermark ist der Reifen-Burnout von Sieger Max Verstappen am Red Bull Ring ein heisses Thema. Zur Erinnerung: Der Niederländer hatte nach seinem 14. Sieg bei Start und Ziel den Wagen nach rechts gezogen und auf Höhe seiner Red Bull Racing-Mechaniker stark verlangsamt, dann liess er aus Freude bei einem so genannten Burnout die Hinterräder rauchen. Die FIA stufte das als eine potenziell gefährliche Situation ein und gab dem WM-Leader eine Verwarnung. So etwas werde künftig nicht mehr toleriert, liess Rennleiter Michael Masi wissen.

Formel-1-Superstar Fernando Alonso hat dafür kein Verständnis. Der 32-fache GP-Sieger nimmt Verstappen in Schutz: «Ich mag es, wenn die Fahrer sich selber sein dürfen, und ich hatte an dieser Geste von Max Freude. Ich kann mich auch daran erinnern, wie wir nach dem WM-Finale von Abu Dhabi Kreisel auf den Asphalt gummiert haben, mit reichlich Rauchentwicklung. Die Fans fanden das toll, seht euch doch die Kommentare an in den sozialen Netzwerken oder unter den entsprechenden Videos.»

«Die FIA sollte sich lieber darauf konzentrieren, die Pistengrenzen im Auge zu behalten. Ich war der einzige Fahrer, der am Start in der ersten Kurve einen Angriff wagte, und was ist passiert? Die zwei Fahrer, die ich überholte, fuhren vor mir auf die Bahn zurück.»



Max Verstappen selber stellt klar: «Natürlich nehme ich Sicherheit ernst, also habe ich in den Rückspiegel geschaut und mich ganz nach rechts positioniert. Gut, wenn so etwas nicht erlaubt ist, dann werde ich mich natürlich künftig daran halten.»



Aber dann kann sich Max einen Scherz doch nicht verkneifen: «Vielleicht müssten wir an unseren Siegesfeiern ein wenig arbeiten. Dann könnten wir einen Bonuspunkt einführen – für die einfallsreichste Feier oder so.»





Steiermark-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22:24,357 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +34,743 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +46,907

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +47,434

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +3 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Hydraulik

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Kollision





WM-Stand nach 8 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 156 Punkte

2. Hamilton 138

3. Pérez 96

4. Norris 86

5. Bottas 74

6. Leclerc 58

7. Sainz 50

8. Gasly 37

9. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 19

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Red Bull Racing 252

2. Mercedes 212

3. McLaren 120

4. Ferrari 108

5. AlphaTauri 46

6. Aston Martin 44

7. Alpine 31

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0