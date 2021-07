Lewis Hamilton: Wirbel um Entwicklung bei Mercedes

Es herrscht Verwirrung bei Weltmeister Mercedes-Benz. Lewis Hamilton hat nach dem verlorenen Steiermark-GP gefordert, dass sein Auto weiterentwickelt werden müsse. Aber was kommt da noch?

Erstmals in der Turbohybrid-Ära der Formel 1 ist Dauer-Weltmeister Mercedes-Benz vier Rennen lang ohne Sieg. Der siebenfache Champion Lewis Hamilton macht sich Sorgen: «Uns fehlt der Speed. Es besteht für mich kein Zweifel mehr – unsere Gegner haben in den vergangenen Wochen grosse Fortschritte gemacht, und wir können derzeit einfach nicht mithalten.»

Schon im Training hatte sich Hamilton bei seinem Team immer wieder darüber erkundigt, wo sein Mercedes ins Hintertreffen gerate. Nach der Niederlage gegen Max Verstappen im Steiermark-GP sagte Lewis dazu: «Vor allem auf den Geraden büssen wir Zeit ein. Wir müssen nachlegen, ich weiss aber nicht wie. Vielleicht brauchen wir einen neuen Heckflügel oder so.»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hatte zuvor festgehalten: «So, wie sich das Reglement entwickelt hat für diese Saison, war uns klar, dass wir auf erheblichen Gegenwind stossen würden. Doch wir bleiben bei unserem Fahrplan, dass wir uns nun auf die Entwicklung des 2022er Autos konzentrieren. Wir sind uns der Konsequenz bewusst, dass dies Auswirkungen auf 2021 haben könnte. Aber wir planen langfristig.»

Übersetzung: Es wird in Kauf genommen, den Titel 2021 zu verlieren – um für die Jahre 2022 und darüber hinaus gut aufgestellt zu sein.

Lewis Hamilton wirkt ratlos: «Ich versuche im Moment, nicht besorgt zu sein. Aber es lässt sich nicht schönreden – die Anderen sind derzeit schneller. Ich kann nichts dagegen machen.»



Die Signale von Mercedes sind in Sachen Entwicklung ein wenig widersprüchlich: Toto Wolff sagte, dass man sich nicht vom Fahrplan abbringen lasse. Aber sein Technikchef James Allison bestätigte im Podcast F1 Nation: «Wir haben eine ganze Reihe von Entwicklungen, die unser Auto in den kommenden Rennen schneller machen werden, und wir hoffen, dass sie sich als ausreichend erweisen werden.»



«Es stimmt, der grösste Teil der Arbeit wurde auf das nächste Jahr verlagert. Aber das bedeutet nicht, dass nicht noch Einiges aus der Zeit vor diesem Fokus-Wechsel in der Pipeline steckt. Es sind also aerodynamische Änderungen in Vorbereitung. Und auch aus der Antriebseinheit wollen wir mehr holen.»



Welche Signale erhält der 98-fache GP-Sieger Hamilton von seinem Team in Sachen Entwicklung? Der Engländer am Red Bull Ring: «Ich wusste, dass noch Verbesserungen kommen. Gleichzeitig lernen wir immer mehr über dieses Auto, und das müssen wir auch, um es schneller zu machen. Ich denke ständig darüber nach, wie ich noch mehr aus unserem Auto holen kann, was wir anders tun können, um den Mercedes schneller zu machen.»



«Red Bull Racing hat in den letzten Wochen einen feinen Job gemacht, es liegt an uns, sie wieder einzuholen. Aber ich halte das für möglich, denn wir stehen erst bei einem Saisondrittel. Da liegt in Sachen WM-Titel noch alles drin. Ich weiss, dass wir alles geben, um Red Bull Racing wieder zu überholen. Schlaflose Nächte bereitet mir das nicht, denn in solch einer Situation will ich mich nicht auf Negativität konzentrieren, sondern darauf, was wir als Team alles besser machen können, um wieder Rennen zu gewinnen.»





Steiermark-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22:24,357 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +34,743 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +46,907

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +47,434

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +3 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Hydraulik

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Kollision





WM-Stand nach 8 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 156 Punkte

2. Hamilton 138

3. Pérez 96

4. Norris 86

5. Bottas 74

6. Leclerc 58

7. Sainz 50

8. Gasly 37

9. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 19

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Red Bull Racing 252

2. Mercedes 212

3. McLaren 120

4. Ferrari 108

5. AlphaTauri 46

6. Aston Martin 44

7. Alpine 31

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0