Sergio Pérez (Red Bull Racing): «Das dauerte länger»

Sergio Pérez (Red Bull Racing-Honda) hat sich auf dem dritten WM-Rang eingenistet. Der Mexikaner spricht über Max Verstappen, das Reifenflüstern, seine Schwäche und das Leben als Teil der Red Bull-Familie.

Der Herbst 2020 war nicht einfach für Sergio «Checo» Pérez. Der Mexikaner wusste, dass aus Racing Point Aston Martin wird und Sebastian Vettel an Bord kommt. Seine Zukunft war gefährdet. Doch mit Red Bull Racing tat sich für den 31-Jährigen plötzlich eine Riesenchance auf. Mit seinem Baku-Sieg und WM-Zwischenrang 3 liegt Pérez gut auf Kurs.

Sergio, im vergangenen Herbst war noch höchst unsicher, ob du 2021 in der Formel 1 sein wirst. Hand aufs Herz: Hast du befürchtet, die Formel-1-Karriere könnte zu Ende sein?

Ich wusste, dass etwas geschehen wird. Ich hatte schon Einiges erreicht und war überzeugt, es wird ein neues Kapitel in meinem Leben geben. Es dauerte etwas, aber es traf ein. Ich bin froh, weiter in diesem Sport zu sein, dem ich noch viel geben kann.

Hat es lange gedauert, bis du im Auto und im Team heimisch wurdest?

Um ehrlich zu sein – länger als gedacht. Aber jetzt geht es schnell, es wird immer besser.

Hat dich dein Teamgefährte Max Verstappen unterstützt?

Max schaut ganz auf sich selbst. Aber er ist eine gute Referenz, an der ich mich messen kann. Wie er das Auto abstimmt, wie er es bewegt, das ist alles eine Messlatte für mich.

Du giltst als der Reifenflüsterer im Feld. Wieso eigentlich bist du da besser als fast alle Anderen? Kann man das lernen?

Ich fokussiere mich stets sehr auf das Rennen mit allen Aspekten. Das wurde meine Stärke. Wahrscheinlich hatte ich deswegen auch eine sehr gute Karriere. Allerdings liegt die Konzentration manchmal zu sehr auf der Leistungsfähigkeit im Rennen. Aber ich lerne immer noch dazu, mit dem für mich neuen Auto besonders.

Das hieße im Umkehrschluss, dass eine schnelle Runde im Qualifying noch verbesserungswürdig ist.

Definitiv. Da muss ich mich wirklich steigern.

Welche Erwartungen hast du für den Rest der Saison?

Ich will noch mehr Rennen gewinnen und im WM-Kampf eine Rolle spielen.

Ist dein 200. Formel-1-Rennen eines wie jedes andere oder ganz speziell?

Ich komme hierher um zu gewinnen. Das ist das Ziel, und das ist so in jedem Rennen. Wenn es ein fantastisches wird, werde ich mich daran erinnern. Also hoffen wir, dass es ein solches wird.

Red Bull ist bekannt für außerordentliche Marketingaktivitäten, auch mit den Piloten. Das ist wohl neu für dich?

Das war wirklich Neuland für mich. Aber ich war mir dessen bewusst. Ich muss zugeben, seit ich für Red Bull unterschrieben habe, kennen mich viel mehr Leute in der Welt. Das ist auch auf das Marketing und die Medienpräsenz zurückzuführen. Ich gewann an Profil, keine Frage, wurde viel bekannter als ich es vorher war.

Warst du schon im Hangar-7 oder im Trainingszentrum von Red Bull in Thalgau?

Ja, ich war dort. Thalgau war arg (lacht), ich brach mir beim Trainieren fast das Genick! Der Hangar-7 ist wirklich beeindruckend. Red Bull ist eine einzigartige Marke. Ich kann mich glücklich schätzen, Teil der Red Bull-Familie zu sein.

Wie läuft es mit Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko?

Ich habe ihm gleich klargemacht, ich sei Mexikaner, und er möge mich bitte nicht in aller Frühe anrufen! Bei uns läuft der Tag anders. Er ist viel lustiger als man glaubt. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihm.





