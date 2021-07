Sebastian Vettel (Aston Martin): Insektenhotel offen

Beim Grossen Preis der Steiermark ist Aston Martin-Star Sebastian Vettel leer ausgegangen. Der 53-fache GP-Sieger sagt, wie er beim Grossen Preis von Österreich wieder in die Top-Ten fahren will.

Es war ein Befreiungsschlag für Sebastian Vettel in Monte Carlo: Rang 5, die ersten Punkte mit Aston Martin, endlich ein Erfolgserlebnis für den Heppenheimer. Der vierfache Formel-1-Weltmeister liess in Baku einen grandiosen zweiten Rang folgen, und auch Platz 9 in Frankreich durfte sich sehen lassen. Aber dann riss die Serie ab – nur Zwölfter beim Grossen Preis der Steiermark auf dem Red Bull Ring.

Vettel stöhnte im Ziel: «Im ersten Teil des Rennens steckte ich im Verkehr fest, und nach dem Reifenwechsel war ich nicht schnell genug, um Druck zu machen. Am Ende waren die Reifen in zu schlechtem Zustand, um noch anzugreifen – ein schwieriger Grand Prix.»

«Es war im Mittelfeld wie üblich sehr eng, alle fuhren ungefähr ein ähnliches Tempo, deshalb war es schwierig, von unserer Ausgangslage aus etwas zu machen.»

Lance Stroll wurde auf dem Red Bull Ring Achter, der Speed ist also da für eine Top-Ten-Platzierung. Was will Sebastian Vettel am zweiten GP-Wochenende auf gleicher Bahn anders machen, um wieder zu punkten? Der 53-fache Grand-Prix-Sieger: «Das Tempo von Lance hat gepasst, er ist ein sehr gutes Rennen gefahren. Ich war mit meinem Abschlusstraining nicht zufrieden, und von Startplatz 14 aus war es nicht einfach, Ränge gutzumachen. Im Mittelfeld lagen viele Autos sehr dicht beisammen. Ich habe wirklich alles versucht, um vorzustossen, aber es gelang mir nicht, und klar bin ich darüber nicht glücklich. Nun habe ich immerhin gleich nochmals eine Gelegenheit, um das besser zu machen.»

Ungewöhnliches Programm am Donnerstagmorgen: Vettel baute mit Kindern ein Insektenhotel in Form eines Rennwagens. Sebastian Vettel ist seit diesem Jahr Botschafter der Aktion «BioBienenApfel» des österreichischen Obst- und Gemüseproduzenten Frutura; bei «BioBienenApfel» geht es darum, mit Hilfe kostenloser Samenpäckchen mehr Lebensraum für bis zu einer Milliarde Bienen zu schaffen. «Wir haben neben dem Hotelbauen auch viele Samen verstreut, damit auf dieser Wiese ganz viele zusätzliche Blumen gedeihen.»



Das 0:2 der deutschen Elf bei der Fussball-EM hat Vettel «mit meiner Mannschaft erlebt. Es gab viele glückliche Gesichter, meines war nicht dabei. Aber Fairplay gegenüber England, sie haben gewonnen, und nun hoffe ich, dass sie möglichst weit kommen.»





Steiermark-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22:24,357 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +34,743 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +46,907

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +47,434

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +3 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Hydraulik

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Kollision





WM-Stand nach 8 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 156 Punkte

2. Hamilton 138

3. Pérez 96

4. Norris 86

5. Bottas 74

6. Leclerc 58

7. Sainz 50

8. Gasly 37

9. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 19

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Red Bull Racing 252

2. Mercedes 212

3. McLaren 120

4. Ferrari 108

5. AlphaTauri 46

6. Aston Martin 44

7. Alpine 31

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0