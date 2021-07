Max Verstappen: «Versuche nächstes Mal einen Donut»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen kassierte für seinen Burnout nach dem Steiermark-GP eine Verwarnung. Der 23-jährige Niederländer beteuert, dass er damit keinen in Gefahr gebracht hat.

Den Heimsieg, den Max Verstappen für sein Red Bull Racing Team im Steiermark-GP eingefahren hat, feierte der Niederländer mit einem kurzen Burnout nach der Ziellinie. FIA-Rennleiter Michael Masi war das ein Dorn im Auge, schliesslich zeigt die Vergangenheit das ein solches Verhalten zu einem schlimmen Crash führen kann. Der Sieger wurde denn auch dafür verwarnt.

Als er in der FIA-Pressekonferenz darauf angesprochen wurde, scherzte der 23-Jährige: «Nächstes Mal wird es ein Donut.» Und etwas ernster fügte er an: «Ich verstehe natürlich das Argument der Sicherheit, aber ich habe extra in den Rückspiegel geschaut und fuhr auch ganz rechts ran, während alle anderen links fuhren.»

«Ich dachte in diesem Moment, dass es wirklich lustig und auch sicher war, aber natürlich verstehe ich, dass sie das nicht mehr sehen wollen, damit kann ich leben. Ich habe nur einen Burnout gemacht, aber wenn sie das nicht wollen, werde ich es nicht mehr machen», versprach der 14-fache GP-Sieger, der seinen WM-Vorsprung auf Titelverteidiger Lewis Hamilton ausbauen konnte.

Dennoch bleibt er beim Thema Titelkampf vorsichtig. «Die Saison is noch lang, wir müssen also konzentriert bleiben und uns nicht zu sehr damit aufhalten, zurück zu schauen. Und wir sind in dieser Woche zwar erneut auf dem Red Bull Ring unterwegs, aber wir haben weichere Reifen und je nach Wetter kann das Rennen eine noch grössere Herausforderung werden, auch weil die Anderen auch ein ganzes Rennwochenende hier bestritten und ihre Lehren daraus gezogen haben.»

Steiermark-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:22:24,357 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +34,743 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +46,907

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +47,434

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +3 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Hydraulik

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Kollision

WM-Stand nach 8 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 156 Punkte

2. Hamilton 138

3. Pérez 96

4. Norris 86

5. Bottas 74

6. Leclerc 58

7. Sainz 50

8. Gasly 37

9. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 19

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

1. Red Bull Racing 252

2. Mercedes 212

3. McLaren 120

4. Ferrari 108

5. AlphaTauri 46

6. Aston Martin 44

7. Alpine 31

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0