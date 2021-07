Mercedes von Lewis Hamilton: Aufregende Neuheiten

Andrew Shovlin 2018 in Shanghai

Auf dem Red Bull Ring war Mercedes-Benz gegen Red Bull Racing ohne Chance. Für den Heim-GP in Silverstone verspricht Ingenieur Andrew Shovlin fürs Auto von Hamilton und Bottas aufregende Neuheiten.

Red Bull Racing-Honda hat in Österreich die Siegesserie ausgebaut: fünf GP-Erfolge hinterienander. Auf dem Red Bull Ring fand Weltmeister Mercedes-Benz kein Rezept gegen WM-Leader Max Verstappen. Die grosse Frage: Kann die Marke mit dem Stern beim Heimrennen in Silverstone reagieren?

Der leitende Ingenieur Andrew Shovlin ist der Überzeugung: ja. Auf dem Mercedes-eigenen YouTube-Kanal sagt der Engländer: «Wir freuen uns sehr auf den Auftritt vor eigenem Publikum in Silverstone. Wir haben ein schönes Entwicklungspaket am Wagen, das sind aufregende Neuheiten.» Es ist das letzte grosse Evo-Paket der Champions, danach folgt nur noch Feinschliff sowie das übliche, besondere Geflügel für den Highspeed-Kurs von Monza.

Shovlin weiter: «In Silverstone werden wir eine besondere Stimmung haben, mit viele Fans von Lewis Hamilton. Und es handelt sich um eine Strecke, auf welcher wir uns in den letzten Jahren immer gut geschlagen haben.» Um genau zu sein, ist Mercedes-Benz beim britischen Grand Prix in Silverstone seit 2012 nur ein Mal geschlagen worden – 2017 von Sebastian Vettel im Ferrari.

Shovlin ist überzeugt davon, dass Mercedes in Silverstone stärker sein wird als zuletzt auf dem Red Bull Ring: «Wir haben uns in den vergangenen Jahren in Österreich nicht leichtgetan. Die Piste passt einfach nicht zu unserem Wagen. Ganz anders Silverstone, wo alles stimmt und wo auch Lewis eine tolle Bilanz vorzeigen kann.»

Von sieben britischen Grands Prix seit Anfang der Turbohybrid-Ära in der Formel 1 2014 hat der Unersättlich von sieben Rennen sechs gewonnen!





Österreich-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:55,147h

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +17,973 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +20,019

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 46,452

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 57,144

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 57,915

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:00,395 min

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:01,195

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:01,844

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde*

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde*

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

* Kollision und out, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet





WM-Stand nach 9 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 182 Punkte

2. Hamilton 150

3. Pérez 104

4. Norris 101

5. Bottas 92

6. Leclerc 62

7. Sainz 60

9. Ricciardo 40

8. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 20

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 286

2. Mercedes 242

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. AlphaTauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0