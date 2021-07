Fernando Alonso: Wird Esteban Ocon sein neues Opfer?

Formel-1-Champion Fernando Alonso kommt mit dem Rennwagen von Alpine immer besser zurecht, aber bei Esteban Ocon klappt seit seinem neuen Vertrag scheinbar nichts. Was ist da los?

Im Rahmen des Grossen Preises von Frankreich hat Esteban Ocon einen neuen Vertrag bei Alpine unterzeichnet: Der 24-jährige Franzose wird bis Ende 2024 für seine Landsleute fahren. Aber seit Juni scheint so gut wie nichts mehr zu funktionieren – keine Punkte in den vergangenen vier Rennen! Dabei hatte Ocon die GP-Saison 2021 ganz stark begonnen: mit vier Punktefahrten in den ersten fünf Saisonläufen.

Parallel dazu war es bei Superstar Fernando Alonso beinahe umgekehrt: drei Mal ohne Punkte in den ersten fünf Grands Prix, aber jedes Mal in den vergangenen vier Rennen in den Top-Ten. Was ist da los? Wird Ocon ein weiteres Opfer von Alonso, der seine Stallgefährten in der Regel alt aussehen lässt?

Ocon – Sensations-Zweiter des Sakhir-GP 2020 – steht vor einem Rätsel und sagte nach dem Abschlusstraining auf dem Red Bull Ring: «Die Balance des Fahrzeugs war in Ordnung, und ich war mit meiner Runde eigentlich zufrieden. Aber sie reichte nur für Rang 17. Genau hier liegt das Problem. Wir können nicht mit dem Finger auf eine Schwierigkeit zeigen, die ich derzeit hätte, und dann gezielt daran arbeiten.» Ocon kam an beiden GP-Wochenenden in der Steiermark nicht über das erste Quali-Segment hinaus.

Ocon weiter: «Wir verstehen nicht, wieso ich auf einer so kurzen Runde wie auf dem Red Bull Ring auf Fernando eine halbe Sekunde verlieren kann.»

Im Österreich-GP hatte der Franzose Pech: Er wurde zwischen dem Haas-Renner von Mick Schumacher und dem Alfa Romeo von Antonio Giovinazzi eingeklemmt, sein Wagen rollte mit geknackter Radaufhängung rechts vorne aus.



Esteban Ocon: «Wir müssen nun verstehen, wieso ich zuletzt das Tempo von Fernando nicht halten konnte, obschon wir zuvor meist auf Augenhöhe lagen.» Bei Alpine wird erwogen, Esteban für das GP-Wochenende von Silverstone ein anderes Chassis zu geben.



Wir haben die Leistungen von Fernando Alonso und Esteban Ocon in dieser Saison verglichen, hier die Übersicht.





Fernando Alonso und Esteban Ocon 2021

GP Bahrain

Fernando Alonso Qualifying: 9.

Esteban Ocon Qualifying: 16.

Fernando Alonso Rennen: Ausfall (Bremsen)

Esteban Ocon Rennen: 13.



GP Emilia-Romagna

Fernando Alonso Qualifying: 15.

Esteban Ocon Qualifying: 9.

Fernando Alonso Rennen: 10.

Esteban Ocon Rennen: 9.



GP Portugal

Fernando Alonso Qualifying: 13.

Esteban Ocon Qualifying: 6.

Fernando Alonso Rennen: 8.

Esteban Ocon Rennen: 7.



GP Spanien

Fernando Alonso Qualifying: 10.

Esteban Ocon Qualifying: 5.

Fernando Alonso Rennen: 17.

Esteban Ocon Rennen: 9.



GP Monaco

Fernando Alonso Qualifying: 17.

Esteban Ocon Qualifying: 11.

Fernando Alonso Rennen: 13.

Esteban Ocon Rennen: 9.



GP Aserbaidschan

Fernando Alonso Qualifying: 8.

Esteban Ocon Qualifying: 12.

Fernando Alonso Rennen: 6.

Esteban Ocon Rennen: Ausfall (Turbolader)



GP Frankreich

Fernando Alonso Qualifying: 9.

Esteban Ocon Qualifying: 11.

Fernando Alonso Rennen: 8.

Esteban Ocon Rennen: 14.



GP Steiermark

Fernando Alonso Qualifying: 8.

Esteban Ocon Qualifying: 17.

Fernando Alonso Rennen: 9.

Esteban Ocon Rennen: 14.



GP Österreich

Fernando Alonso Qualifying: 14.

Esteban Ocon Qualifying: 17.

Fernando Alonso Rennen: 10.

Esteban Ocon Rennen: Ausfall (Kollision)





Österreich-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:55,147h

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +17,973 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +20,019

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 46,452

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 57,144

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 57,915

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:00,395 min

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:01,195

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:01,844

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde*

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde*

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

* Kollision und out, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet





WM-Stand nach 9 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 182 Punkte

2. Hamilton 150

3. Pérez 104

4. Norris 101

5. Bottas 92

6. Leclerc 62

7. Sainz 60

9. Ricciardo 40

8. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 20

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 286

2. Mercedes 242

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. AlphaTauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0