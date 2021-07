Mercedes: Russell für Bottas – längst entschieden?

Formel-1-Weltmeister Damon Hill gehört zu jenen Fachleuten, die davon überzeugt sind: Die Entscheidung ist längst gefallen, den zweiten Mercedes neben Lewis Hamilton fährt ab 2022 George Russell.

Lewis Hamilton geht mindestens bis Ende 2024 für Mercedes-Benz an den Start. Dies wurde am 3. Juli bestätigt. Was bedeutet der neue Vertrag für das Besetzen des zweiten Wagens? Mercedes-Teamchef Toto Wolff am Red Bull Ring: «Wir haben gesagt, dass wir noch etwas mehr Klarheit gewinnen wollen, und diese Zeit werden wir uns erlauben. Wir wollen im Sommer entscheiden, und diese Entscheidung spielt sich zwischen unseren Fahrern ab, also zwischen Valtteri Bottas und George Russell. Was Lewis angeht, so wünscht er sich einfach einen Stallgefährten, der ihn fordert.»

Fachleute wie Formel-1-Champion Damon Hill glauben: Die Entscheidung ist längst gefallen. Im Podcast F1 Nation sagte der 22-fache GP-Sieger: «Ich würde auf jeden Fall George Russell in dieses Auto setzen, und um genau zu sein, glaube ich – das ist schon gegessen.»

Wie er sich in einem Top-Team so macht, hat der 23jährige Russell als Hamilton-Ersatz beim Sakhir-GP 2020 gezeigt: Um ein Haar hätte er damals in Bahrain Valtteri Bottas im Qualifying geschlagen, und im Rennen fuhr er dem Sieg entgegen – bevor ihm die Mechaniker die Reifen von Bottas ans Auto schraubten, was nicht erlaubt ist.

Sollte die Zeit von Bottas bei Mercedes-Benz ablaufen, würde das keinen wundern: Nico Rosberg- Nachfolger Bottas fährt in seiner fünften Saison bei Mercedes, und mit dem Schritt in die neue Rennwagen-Ära der Königsklasse 2022 wäre etwas frisches Blut kaum verkehrt.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat vielleicht schon im Mai angedeutet, wo die Reise hinführen könnte: «Das gibt es eine ganze Reihe ausserordentlich begabter Piloten, die noch nie die Chance auf ein Siegerfahrzeug hatten.»



Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass George Russell im Rahmen des britischen Grand Prix als zweiter Mann naben Lewis Hamilton bestätigt wird.





Österreich-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:55,147h

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +17,973 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +20,019

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 46,452

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 57,144

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 57,915

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:00,395 min

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:01,195

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:01,844

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde*

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde*

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

* Kollision und out, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet





WM-Stand nach 9 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 182 Punkte

2. Hamilton 150

3. Pérez 104

4. Norris 101

5. Bottas 92

6. Leclerc 62

7. Sainz 60

9. Ricciardo 40

8. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 20

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

1. Red Bull Racing 286

2. Mercedes 242

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. AlphaTauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0