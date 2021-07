Lewis Hamilton (1.): «Einfach atemberaubend»

Titelverteidiger Lewis Hamilton drehte im Qualifying zum Sprint die schnellste Runde und erntete dafür viel Applaus von den Fans auf den Tribünen am Silverstone Circuit.

So glücklich strahlte Lewis Hamilton schon länger nicht mehr: Als der Brite auf heimischem Boden die Pole für den Sprint eroberte, wurde er von den vielen Fans am Silverstone Circuit frenetisch bejubelt. Der Mercedes-Star erklärte erfreut: «Wie ich die Fans vermisst hatte! Das ist im Moment mein stärkster Eindruck. Das gibt mir so viel Energie.»

«Ich hatte gehofft, dass unsere Arbeit der letzten Wochen die Lücke zu Red Bull Racing verringern würde, den Rest haben die Menschen hier beigetragen, die mich zur Bestzeit getragen haben», erklärte der Titelverteidiger.

«Ich war noch heute Morgen im Simulator, und ich freue mich so sehr, dass sich unsere Arbeit ausgezahlt hat. Ich habe die vollen Tribünen gesehen, und die Reaktion der Fans war einfach atemberaubend. Wir haben einen Schritt nach vorne getan. Aber nun muss der nächste Schritt kommen», forderte der GP-Star.

Red Bull Racing-Star Max Verstappen, der sich mit dem zweiten Platz begnügen musste, erklärte seinerseits: «Wir müssen auf uns selbst achten. Das Auto untersteuert zu stark, ich konnte nicht richtig angreifen. Das hat aber nichts mit der Abstimmung oder mit dem Flügel zu tun. Wir sind dennoch nah an Mercedes dran, das ist gut. Wir können noch immer einen guten Sprint und dann einen guten Grand Prix zeigen.»

Valtteri Bottas, der die drittschnellste Runde drehte, freute sich: «Das war eine gute Quali, vor allem, nachdem Red Bull Racing im Training so schnell gewesen war. Jetzt stehen uns im Sprint alle Möglichkeiten offen. Ich habe jedes Vertrauen in unser Auto, was das Renntempo angeht.»

Qualifying Silverstone

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:26,134 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:26,209

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:26,328

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:26,828

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:26,844

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,897

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,899

08. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:26,971

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:27,007

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:27,179

11. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:27,245

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:27,273

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:27,340

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:27,617

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:27,665

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:28,043

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:28,062

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:28,254

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:28,738

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:29,051