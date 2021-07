Pierre Gasly über 2022: «Meine Situation ist klar» 16.07.2021 - 13:33 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Pierre Gasly

AlphaTauri-Star Pierre Gasly stellt sein Talent immer wieder unter Beweis. Der Franzose weiss, was er in seiner Karriere erreichen will, stellt aber auch klar: «Meine Zukunft liegt in den Händen von Red Bull.»