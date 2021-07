Zak Brown mit Corona: «Dabei bin ich doppelt geimpft»

McLaren-CEO Zak Brown befindet sich in Isolation: Vor dem GP-Wochenende von Silverstone ist der Kalifornier positiv auf Corona getestet worden. Zak Brown: «Dabei bin ich doppelt geimpft.»

Zak Brown meldet sich aus seinem Zuhause in England: Der Geschäftsleiter von McLaren befindet sich in Isolation, nachdem er am 15. Juli positiv auf Corona getestet worden ist, so wie zwei weitere Mitglieder des Teams. Der 49-jährige Kalifornier sagt: «Es geht mir gut. Aber ich bin frustriert, denn ich bin doppelt geimpft, und ich habe wirklich alle Vorsichtsmassnahmen getroffen, die man sich vorstellen kann. Ich habe wirklich nicht den blassesten Schimmer, wo ich mich angesteckt haben könnte.»

Zak Brown ärgert sich: «Ich hatte mich so auf das Wochenende in Silverstone gefreut – viele McLaren-Fans auf den Tribünen, viele Fans von Lando Norris. Wir waren vor einem Jahr auf dieser Strecke bei der Musik, also gehe ich davon aus, dass wir erneut konkurrenzfähig sein werden.»

Noch ärgerlicher für Brown: Er hätte im Rahmen einer Demostration früherer Grand-Prix-Rennwagen jenen Weltmeister-Lotus 79 von Mario Andretti fahren sollen, der sich heute in seinem Besitz befindet.

Zak weiter: «Wenn ich ehrlich sein soll, dann wurmt mich das am meisten. Mario hat den Wagen vor einer Woche in Goodwood gefahren, und ich hätte in Silverstone jeweils am Freitag, Samstag und Sonntag ausrücken dürfen. Das ist wirklich Salz in meine Wunde.»





Österreich-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:55,147h

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +17,973 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +20,019

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 46,452

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 57,144

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 57,915

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:00,395 min

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:01,195

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:01,844

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde*

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde*

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

* Kollision und out, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet





WM-Stand nach 9 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 182 Punkte

2. Hamilton 150

3. Pérez 104

4. Norris 101

5. Bottas 92

6. Leclerc 62

7. Sainz 60

9. Ricciardo 40

8. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 20

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 286

2. Mercedes 242

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. AlphaTauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0