Daniel Ricciardo: Auto 2022 als Scheisse bezeichnet?

Der Australier Daniel Ricciardo ist normalerweise nicht so schnell in Verlegenheit zu bringen, aber dieses Mal rang er sichtlich nach Worten. Hat er das 2022er Auto wirklich mit dem Wort Scheisse betitelt?

Riesen-Tamtam vor der Präsentation eines Formel-1-Autos nach Design 2022 im Silverstone: Die Königsklasse stellte den Wagen auf dem eigenen YouTube-Kanal sowie auf Facebook im Livestream vor. Dann passierte eine peinliche Panne: Irgendwer hatte ein Mikro offengelassen, Stimmengewirr war zu vernehmen, Anweisungen, wer sich bitteschön wo hinzustellen hat, und dabei war auch McLaren-Fahrer Daniel Ricciardo zu hören. Seine Worte: «Yeah, nein, es ist furchtbar. Es ist Scheisse, es ist schlimmer.»

Natürlich kursierte unter den aufmerksamen Fans schnell: Offenbar sind nicht alle Piloten vom Aussehen der neuen Wagen begeistert, wenn Ricciardo das Fahrzeug als Scheisse bezeichnet.

Allerdings: Zum Zeitpunkt des offenen Mikros zeigte die Formel 1 ein Grundbild mit laufendem Countdown, es war also nicht möglich, mit Genauigkeit zu sagen, worüber Ricciardo sich so abfällig äusserte.

Später wurde klar: Die Formel 1 hatte die Fahrer auf der Strecke rund um den 2022er Wagen postiert, einige Aussagen der Piloten wurden für die Präsentation zusammengeschnitten, auch jene von Ricciardo, der in diesem Teil der Übertragung aus England sagte: «Ich mag das Heck. Das sieht sehr nach alter Schule aus. Es erinnert mich an die Autos von 2008. Die Front ist auch komplett anders. Im Moment sieht noch alles sehr neu und frisch aus, aber ich schätze, je länger wir den Wagen ansehen, desto normaler sieht er aus.»

Klar wurde der siebenfache GP-Sieger später im Rahmen der FIA-Pressekonferenz auf seine Bemerkung angesprochen. Der 32-jährige Australier reagierte sichtlich verlegen, wie ein Junge, der mit der Hand in der Keksdose erwischt worden ist. «Äh, ich habe da über etwas Anderes gesprochen, denn wir haben uns dort über ganz viele Dinge unterhalten. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich so etwas über das Auto gesagt habe, denn ich finde das Design ziemlich cool. Ich würde mich nie so aggressiv über den Wagen äussern. Vielleicht habe ich mich auf die Bemalung bezogen, aber sicher nicht auf das Fahrzeug.»



«Das macht mich jetzt aber schon neugierig. Stand ich zu diesem Zeitpunkt gerade neben Lando? Ich fluche nie neben Lando, denn er ist noch so jung. Da habt ihr mich echt erwischt. Aber es ist mir wichtig hier klarzustellen, dass ich den Wagen nicht für Scheisse halte. Ich habe keine negativen Gefühle gegenüber dieses neuen Desigs.»





