Österreich-GP Red Bull Ring: Tickets 2022 im Verkauf

Nach dem grossen Erfolg des Grossen Preises von Österreich können sich die Formel-1-Fans bereits heute Eintrittskarten für das Rennen vom kommenden Juli 2022 sichern – der Vorverkauf hat begonnen.

Nach dem grandiosen zweiten Doppel-GP der Formel 1 am Spielberg mit zwei Siegen von Max Verstappen und Red Bull Racing-Honda hat bereits der Ticketverkauf für den «Formula 1 Großen Preis von Österreich 2022» gestartet!

Tickets für das Comeback des «Holiday Grand Prix» im Herzen der Steiermark von 8. bis 10. Juli 2022* mit umfangreichem Rahmenprogramm auf und rund um die österreichische Rennstrecke können sich Fans ab sofort auf der Homepage von Projekt Spielberg auf der Homepage von Projekt Spielberg sichern!

Mit seinem vierten Sieg bei einem Grand Prix in Österreich ging Max Verstappen am 4. Juli 2021 in die Formel-1-Geschichte ein und löste damit Alain Prost als Rekordsieger am Spielberg ab. In vollen Zügen genossen insgesamt 132.000 Fans das seit langer Zeit erste Großsportevent Österreichs vor vollen Rängen.

Mit dieser großartigen Stimmung im Rücken können sich Formel-1-Anhänger schon jetzt darauf freuen, wieder live vor Ort auf dem Red Bull Ring in die Motorsport-Königsklasse einzutauchen.

Von 8. bis 10. Juli 2022* wird im Herzen der Steiermark einmal mehr ein «Holiday Grand Prix» gefeiert. Zahlreiche Highlights auf und rund um die österreichische Rennstrecke sind garantiert. Fans, die sich bis 31. Dezember 2021 bei Projekt Spielberg Tickets sichern, kommen in den Genuss von minus 15 Prozent auf den Verkaufspreis (ausgenommen V.I.P.-Bereich).



*) Änderungen des WM-Kalenders 2022 vorbehalten





Österreich-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:55,147h

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +17,973 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +20,019

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 46,452

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 57,144

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 57,915

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:00,395 min

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:01,195

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:01,844

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde*

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde*

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

* Kollision und out, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet





WM-Stand nach 9 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 182 Punkte

2. Hamilton 150

3. Pérez 104

4. Norris 101

5. Bottas 92

6. Leclerc 62

7. Sainz 60

9. Ricciardo 40

8. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 20

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 286

2. Mercedes 242

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. AlphaTauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0