FP1 Silverstone: Ausrufezeichen von Max Verstappen 16.07.2021 - 16:32 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Max Verstappen war im freien Training der Schnellste

Red Bull Racing-Star Max Verstappen machte in Silverstone da weiter, wo er in Spielberg aufgehört hatte – an der Spitze. Der Niederländer drehte im einzigen freien Training die schnellste Runde.