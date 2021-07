Sprint-Qualifying: Verstappen erobert Pole, Vettel 8.

Erstes Sprint-Qualifying der Formel 1 in Silverstone: Mit seinem Sieg im 17 Runden kurzen Rennen sichert sich Max Verstappen für den britischen Grand Prix die Pole-Position. Rang 8 für Sebastian Vettel.

Die Formel 1 hat ein neues Kapitel aufgeschlagen: Erstmals in der mehr als 70 Jahre langen Historie der Königsklasse ist ein so genanntes Sprint-Qualifying gefahren worden, ein dreissig Minuten kurzes Rennen vom Samstag, dessen Ergebnis die Startaufstellung für den WM-Lauf vom Sonntag vorgibt.

Gross war die Spannung vor diesem Sprint: Formel-1-Sportchef Ross Brawn hatte den Fans dreissig Minuten Spektakel angekündigt, Weltmeister Lewis Hamilton befürchtete hingegen eher eine Hochgeschwindigkeits-Prozession, kündigte allerdings am Freitag auch an: «Ich werde den Löwen in mir wecken und voll reinhauen.»

Und auch Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sagte: «Max macht nichts halbherzig, und wenn er eine Chance sieht, dann wird er sie packen. Immerhin geht es um die Pole-Position. Wenn der Angriff kommt, dann muss er am besten gleich beim Start kommen.»

Einen Reifen-Poker wagte Mercedes: Sie teilten die Strategie auf – mit Valtteri Bottas auf weichen Pirelli, um sich auf Verstappen zu werfen. Auch die Alpine-Fahrer Fernando Alonso (11.) und Esteban Ocon (13.) fuhren auf den rot markierten, weichen Pirelli los, ebenso Kimi Räikkönen (17.) für Alfa Romeo. Mutig, mutig – bei 48 Grad Pistentemperatur!

Beim Start vor 110.000 Fans kam Verstappen sehr gut weg (mit Flammen an der Bremse links vorne) und zischte in Führung, vor Hamilton. Weiter hinten kollidierten fast Péez und Ricciardo, während sich Nikita Mazepin drehte, nach einer Berührung mit seinem Haas-Stallgefährten Mick Schumacher. Die Rennleitung signalisierte: Rennzwischenfall, keine Untersuchung notwendig.



Hamilton attackierte in Copse aussen, aber Max fuhr die Ellenbogen aus. Lewis fiel sofort um ein paar hundert Meter zurück. Der Poker mit Bottas nicht nicht aufgegangen.



Sergio Pérez rückte an Daniel Ricciardo vorbei auf Rang 7. Aber Mann des Momenst war Fernando Alonso auf den weichen Reifen: Von Startplatz 11 auf den fünften Platz!



Carlos Sainz kam nur als 18. aus der ersten Runde zurück: Kontakt mit dem Williams von George Russell in der engen Passage kurz vor Start und Ziel.



Max Verstappen hielt die Führung: Der Niederländer war im mittleren Pistenteil am schnellsten, um sich ein minimales Polster auf Hamilton zu bewahren. Zur Erinnerung: Der Heckflügel des Verfolgers darf nur dann zum Angreifen flachgestellt werden, wenn der Rückstand weniger als eine Sekunde beträgt.



Alonso hielt, auf den Geraden wedelnd, Rang 5, knapp vor Lando Norris, Sergio Pérez und Daniel Ricciardo. McLaren meldete sich bei der Rennleitung, um das Wedeln zu monieren.



Runde 6: Sergio Pérez drehte sich am Eingang zur Hangar-Geraden, der Mexikaner war zu gierig aufs Gas gegangen und fiel zurück auf den 19. Platz. Fast im gleichen Moment schnappte sich Norris endlich den aufsässigen Alonso.



Lewis Hamilton meldete sich etwas entmutigt am Funk: «Max zieht weg, ich kann nichts machen.» Nach Runde 7 betrug der Vorsprung des Niederländers zwei Sekunden, dann Bottas (vier Sekunden hinter Hamilton), Leclerc, Norris, Alonso, Ricciardo, Sebastian Vettel auf Rang 8, George Russell und Esteban Ocon.



In der neunten Runde ging Ricciardo am alten Hasen Alonso vorbei, Fernando liess nicht locker, musste sich aber letztlich geschlagen geben – der McLaren schneller als der Alpine. Daniel damit Sechster.



Runde 9: Lewis Hamilton erkundigte sich am Funk, ob er mehr Power haben könne. Antwort vom Kommandostand: «Wir sehen uns das an.» Hamilton berichtet auch von Blasen am Reifen rechts vorne. Am Wagen von Max Verstappen ware genau das Gleiche zu erkennen.



Nun rückte Sebastian Vettel immer näher in den Windschatten von Alonso, die weichen Reifen von Fernando fingen an abzubauen.



Verstappen baute seinen Vorsprung auf knapp drei Sekunden aus, Blasen hin oder her.



Max Verstappen liess nichts mehr anbrennen: Sieg im Sprint-Qualifying, 1,4 Sekunden vor Hamilton, damit Pole-Position für den Niederländer für den Grossen Preis von Grossbritannien – vor Hamilton, Bottas, Leclerc, Norris, Ricciardo. Fernando Alonso rettete Rang 7 und damit Startplatz 7 ins Ziel vor Sebastian Vettel, der stark fahrende George Russell wurde Neunter vor Esteban Ocon im zweiten Alpine.