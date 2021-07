Unter Druck geflogen: Russell «eine Augenweide»

George Russell hat im Qualifying in Silverstone im Williams gezaubert. Dabei stand der 23-Jährige gehörig unter Druck, doch das hat ihn nur beflügelt.

George Russell bekam «Standing Ovations», Silverstone erhob sich. Der Applaus? Donnerte über die Tribüne. Es herrschte Gänsehaut-Atmosphäre, als der Williams-Pilot im Qualifying auf Platz acht flog.

Eine beeindruckende Vorstellung und einmal mehr ein Beweis, welch großes Talent da im eigentlich unterlegenen Williams sitzt.

Russell war nach der rauschenden Stunde vor dem begeisterten Heimpublikum überglücklich. «Es ist unglaublich, unser bestes Qualifying in diesem Jahr in Silverstone und auch noch vor Fans zeigen zu können. Es ist mein Heimpublikum und so ein aufregendes Gefühl, in jeder Runde konnte ich sehen, wie sie gejubelt haben. Es ist so ein großartiges Gefühl, ich will mehr davon», sagte Russell.

Dabei belegte er im ersten freien Training am Freitag noch Platz 20, war also Letzter. Und ein bisschen verzweifelt. «Ich war völlig verloren, ich hatte kein Selbstvertrauen», sagte er. Williams hoffte, dass die sich verändernden Bedingungen Russell entgegenkommen würden. Der Plan ging auf, auch wenn Russell jede Menge Druck spürte. Die Möglichkeit, beim Heimspiel ganz hinten zu landen, war ja nicht gerade klein. Doch ihn hat das nur beflügelt.

«Ich habe zum ersten Mal seit zwei Jahren meine Familie hier, Freunde auf den Tribünen, dazu die Erwartungen des Teams und von jedem. Ich weiß nicht, aber ich mag es einfach. Ich blühe durch den Druck nur noch mehr auf», sagte Russell.

Übrigens hat auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff genau hingeschaut. Russell ist immer noch ein heißer Kandidat für den Platz bei Mercedes neben Lewis Hamilton. «Es ist wirklich eine Augenweide, ihm zuzusehen», sagte Wolff.

Was hat Russell nun geplant für das Sprint Qualifying? «Wir haben uns in diese Position gebracht, weil wir alles auf den Tisch gelegt haben. Das müssen wir wieder tun. Wir werden aggressiv sein, sonst werden wir von den schnelleren Autos um uns herum aufgefressen.»

Qualifying Silverstone

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:26,134

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:26,209

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:26,328

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:26,828

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:26,844

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,897

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,899

08. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:26,971

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:27,007

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:27,179

11. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:27,245

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:27,273

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:27,340

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:27,617

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:27,665

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:28,043

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:28,062

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:28,254

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:28,738

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:29,051