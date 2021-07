Max Verstappen vor zweitem Training: «Was soll das?»

In Silverstone verläuft das GP-Wochenende mit der Einführung des Sprint-Qualifyings ganz anders. WM-Leader Max Verstappen stellt zum zweiten freien Training in den Raum: «Was soll das nützen?»

In Silverstone ist alles anders, aufgrund der Einführung des Sprint-Qualifyings, eines 100 Kilometer kurzen Rennens am Samstag. Am Freitag gab es nur eine Stunde freies Training, dann ging’s bereits ins Qualifying, welches die Aufstellung für den Sprint bildet. Am Samstag (13.00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit) dann ein zweites freies Training, bevor um 17.30 erstmals ein Sprint beginnt, in Silverstone über 17 Runden.

Das Format hinterlässt WM-Leader Max Verstappen ein wenig ratlos. Gegenüber den niederländischen Kollegen von ZiggoSport sagt der 15-fache GP-Sieger: «Gemäss Reglement dürfen wir nach dem Qualifying nichts mehr am Wagen ändern. Von daher frage ich mich: Was soll ein weiteres freies Training nützen? Das spielt doch keine Rolle mehr.»

Die Denke von Formel-1-Sportchef Ross Brawn: Die Fahrer sollen im zweiten freien Training mehr über die Reifen lernen könenn, im ersten freien Training ging es um die Abstimmung.

Verstappen weiter: «Der ganze Freitag fühlte sich merkwürdig an. Normalerweise fahren wir ja an einem Freitag zwei freie Trainings. Dieses Mal hatten wir nur eine Stunde, dann wurde bereits das Qualifying gefahren. Da es sich um die Aufstellung für den Sprint handelt, kam gar nie der übliche Prickel eines Qualifyings auf.»

Der Niederländer geht von Startplatz 2 hinter Lewis Hamilton in den Sprint. Im ersten Training hatte Verstappen die Gegner in Grund und Boden gefahren, «aber in der Qualifikation untersteuerte der Wagen zu stark. Vielleicht haben wir unterschätzt, wie sich die Strecke entwickeln würde. Wir hatten nicht mit so viel Grip gerechnet und sind vielleicht mit zu steil gestelltem Heckflügel gefahren.»





Qualifying Silverstone

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:26,134

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:26,209

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:26,328

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:26,828

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:26,844

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,897

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:26,899

08. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:26,971

09. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:27,007

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:27,179

11. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:27,245

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:27,273

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:27,340

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:27,617

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:27,665

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:28,043

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:28,062

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:28,254

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:28,738

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:29,051





© LAT Willkommen in Silverstone © LAT Fans © LAT Valtteri Bottas © LAT Agusta A109E Power © LAT Charles Leclerc © LAT Mick Schumacher © LAT Lando Norris © LAT Antonio Giovinazzi & Charles Leclerc © LAT Sebastian Vettel © LAT Daniel Ricciardo © LAT Nikita Mazepin © LAT Fernando Alonso & Pierre Gasly © LAT Sir Lewis Hamilton © LAT Charles Leclerc © LAT Kimi Räikkonen & Carlos Sainz © LAT Lando Norris © LAT Sergio Perez © LAT Sir Lewis Hamilton © LAT Lance Stroll © LAT Sir Lewis Hamilton © LAT Mick Schumacher © LAT Sebastian Vettel © LAT Lando Norris © LAT Sebastian Vettel © LAT Sir Lewis Hamilton © LAT Max Verstappen © LAT Valtteri Bottas © LAT Sergio Perez © LAT George Russell © LAT Valtteri Bottas & Sir Lewis Hamilton Zurück Weiter