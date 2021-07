Damon Hill: Lob für Ferrari und Charles Leclerc

Der frühere GP-Pilot Damon Hill freute sich über die gute Ferrari-Form im Grossbritannien-GP, den Charles Leclerc beinahe für sich entschieden hätte. Auch für den Monegassen gab es nette Worte.

Der Crash von Lewis Hamilton und Max Verstappen in der ersten Rennrunde beherrschte die Diskussionen nach dem Grossbritannien-GP. Im Schatten der beiden Titelkandidaten lieferte aber auch der älteste Rennstall der Welt eine Leistung ab, die erwähnt werden darf. Denn Ferrari hätte dank Charles Leclerc und trotz Motor-Sorgen beinahe den Sieg einfahren können.

Das Talent aus Monte Carlo nutzte das Chaos nach dem Rennstart, um sich die Führung zu schnappen und blieb auch nach dem Restart vorne, erst kurz vor Schluss musste er sich – nachdem er mit Fehlzündungen seines Motors zu kämpfen hatte – Hamilton beugen. Der spätere Rennsieger hatte keine Mühe, am roten Renner vorbeizuziehen.

Die Enttäuschung über den knapp verpassten Triumph stand Leclerc ins Gesicht geschrieben, auch wenn er wusste: Die Leistung seiner Mannschaft beim zehnten Rennwochenende der Saison konnte sich durchaus sehen lassen. Das weiss auch Damon Hill. Der Weltmeister von 1996 erklärte im «F1 Nation»-Podcast: «Ich habe es nach der ersten Session kommen sehen, die ich am Freitagmorgen vor dem Qualifying für Sky kommentiert habe.»

«Ich sagte: 'Können wir einfach sagen, dass Ferrari ziemlich gut ist', und glücklicherweise haben sie ihre gute Form das ganze Wochenende hindurch halten können. Sie machten eine gute Figur und waren eine grössere Konkurrenz für McLaren als zuvor», erzählte der Brite.

«Ich denke, die heissen Temperaturen haben ihnen geholfen», fügte Hill an. «Als ich mit ihnen im Fahrerlager sprach, hatten sie definitiv das Gefühl, dass die heisseren Bedingungen und die Art und Weise, wie sie ihre Reifen nutzen, ihnen entgegenkamen.»

Lobende Worte gab es auch für den zweitplatzierten Leclerc: «Er hat durch sein Können zum Erfolg beigetragen. Alles in allem war es eine gute Leistung von Ferrari, auch wenn ihre Leistung immer noch etwas schwankt. Deshalb wissen wir auch nicht, was in Ungarn passieren wird.»

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23:03,157h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,871

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11.125

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +28,573

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +42,624

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +43,454

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:12,093 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:14,289

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:16,162

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:22,065

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,329

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes,

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

WM-Stand nach 10 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 185 Punkte

2. Hamilton 177

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 68

8. Ricciardo 50

9. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 26

12. Stroll 18

13. Ocon 14

14. Tsunoda 10

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

1. Red Bull Racing 289

2. Mercedes 285

3. McLaren 163

4. Ferrari 148

5. AlphaTauri 49

6. Aston Martin 48

7. Alpine 40

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0