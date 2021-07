Sebastian Vettel: An guten Tagen schwer zu schlagen 23.07.2021 - 14:24 Von Otto Zuber

© LAT Sebastian Vettel und Charles Leclerc

Charles Leclerc trat zwei Jahre an der Seite von Sebastian Vettel in der Formel-1-WM an. Der Monegasse sagt rückblickend: «Gegen ihn war es nicht die gleiche Art von Wettbewerb wie gegen Carlos Sainz.»