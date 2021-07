Williams-Duo 2022: Lange Wunschliste von Jost Capito

Sollte George Russell wie erwartet ins Mercedes-Team befördert werden, gibt es eine ganze Reihe von möglichen Wunschkandidaten, die den Briten ersetzen könnten, wie CEO Jost Capito betont.

Für viele Szenekenner steht fest: George Russell wird im nächsten Jahr im zweiten Mercedes neben Lewis Hamilton sitzen. Dass er bereit für ein Cockpit in einem Top-Team ist, hat der junge Williams-Pilot bereits im vergangenen Jahr beweisen können, als er im GP-Auto des siebenfachen Weltmeisters in Sakhir ausrückte, weil das Zugpferd der Sternmarke an Covid-19 erkrankt war.

Und auch in diesem Jahr zeigt Russell im unterlegenen Williams eine gute Leistung: Bisherige Bestleistung ist sein elfter Platz beim zweiten Kräftemessen in Spielberg. In Frankreich und beim jüngsten Rennen in seiner Heimat Grossbritannien war er als Zwölfter jeweils auch nah an einem Punkterang dran.

An möglichen Nachfolgern für den 23-Jährigen mangelt es nicht, wie Williams-CEO Jost Capito im «F1.com»-Videointerview betont. Auf die Frage, ob Nico Hülkenberg auf der Wunschliste stehe, erklärt er: «Ich denke, im Moment schliessen wir keinen Fahrer aus, der nächstes Jahr verfügbar wäre, und Nico Hülkenberg ist für nächstes Jahr verfügbar, also haben wir eine ziemlich lange Liste.»

«Wir wollen die besten Fahrer haben, die zur Verfügung stehen und daran interessiert sind, für Williams zu fahren. Es geht nicht unbedingt um den Fahrer, der nächstes Jahr Weltmeister werden will – der wäre in unseren Augen im falschen Team», fährt der 62-Jährige fort.

«Wir brauchen Fahrer, die bereit sind, das Team zu unterstützen, das Team wieder nach vorne zu bringen und anzuführen», stellt Capito klar, und freut sich: «Im Moment sehen wir, dass das Interesse an Williams steigt. Ich würde sagen, das liegt an den positiven Schritten, die wir in letzter Zeit gemacht haben. Ich denke, wir sind gut finanziert, wie jeder weiss, und wir bewegen uns in die richtige Richtung. Wir arbeiten hart, um uns weiter zu entwickeln, und das macht Williams zu einem interessanten Team für die Piloten.»

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23:03,157h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,871

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11.125

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +28,573

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +42,624

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +43,454

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:12,093 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:14,289

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:16,162

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:22,065

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,329

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes,

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

WM-Stand nach 10 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 185 Punkte

2. Hamilton 177

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 68

8. Ricciardo 50

9. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 26

12. Stroll 18

13. Ocon 14

14. Tsunoda 10

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

1. Red Bull Racing 289

2. Mercedes 285

3. McLaren 163

4. Ferrari 148

5. AlphaTauri 49

6. Aston Martin 48

7. Alpine 40

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0