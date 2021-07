Kimi Räikkönen zu Alfa Romeo Team: «Wacht auf!»

Kimi Räikkönen platzte nach dem Grossbritannien-GP der Kragen, als er von seinem Renningenieur über Funk auf seinen Dreher angesprochen wurde. Der Weltmeister von 2007 fand klare Worte.

Der Rennsonntag in Grossbritannien war nicht Kimi Räikkönens Tag. Der Finne startete von Position 13 ins zehnte Kräftemessen der Saison und konnte zunächst Boden gutmachen. Als er zum Boxenstopp abbog, lag er als Zehnter auf Punktekurs. Aber der Reifenwechsel warf ihn wieder zurück und der Iceman musste sich erneut nach vorne kämpfen.

Kurz vor Rennende lag er auf Position 11, als er mit Sergio Pérez zusammengeriet. Letztlich musste er sich mit dem 15. Platz begnügen, abgesehen vom Mexikaner kamen nur die beiden Haas-Rookies hinter dem Routinier über die Ziellinie. Sein Renningenieur bedauerte auf der Auslaufrunde das unliebsame Treffen mit dem Red Bull Racing-Star, und merkte an, dass es ohne diesen Zwischenfall vielleicht sogar für Punkte gereicht hätte.

Kimi entgegnete gewohnt undiplomatisch: «Vielleicht, oder vielleicht müssen wir das Auto einfach schneller machen, so einfach ist das. Es ist unmöglich, gegen diese Jungs zu kämpfen. Schone dies, schone das – und versuch auch noch, gegen die anderen Autos zu kämpfen. Kommt schon, wacht auf, wir müssen etwas unternehmen.»

Später fügte der Weltmeister von 2007 mit Blick auf Pérez an: «Wir hatten ein paar Duelle, aber er war sehr viel schneller. Trotzdem konnte ich ihn ziemlich lange hinter mir halten. Am Ende waren wir dann in einigen Kurven nebeneinander unterwegs, und danach war ich auf der Aussenbahn und in der darauffolgenden Ecke dann innen. Ich weiss nicht, ob er mich nicht sah, aber ich drehte mich und das war’s dann.»

«Wir haben erwartet, dass es kein einfaches Rennen für uns werden würde, und so ist es dann auch gekommen. Nach dem Start waren wir ziemlich okay unterwegs, aber je länger wir fahren, desto mehr schaue ich in die Rückspiegel als nach vorne. Wir haben versucht zu kämpfen, aber es hat nicht gereicht», seufzte Räikkönen.

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23:03,157h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,871

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11.125

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +28,573

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +42,624

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +43,454

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:12,093 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:14,289

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:16,162

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:22,065

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,329

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes,

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

WM-Stand nach 10 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 185 Punkte

2. Hamilton 177

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 68

8. Ricciardo 50

9. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 26

12. Stroll 18

13. Ocon 14

14. Tsunoda 10

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

1. Red Bull Racing 289

2. Mercedes 285

3. McLaren 163

4. Ferrari 148

5. AlphaTauri 49

6. Aston Martin 48

7. Alpine 40

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0

