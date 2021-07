Ross Brawn: «Nur einer verdient diese Auszeichnung»

Formel-1-Sportchef Ross Brawn äusserte sich in seiner jüngsten Kolumne zum Grossbritannien-GP auch zur Leistung von Charles Leclerc, der von den Fans zum Fahrer des Tages gewählt wurde.

Die Enttäuschung stand Charles Leclerc ins Gesicht geschrieben, als er nach dem Grossbritannien-GP über seinen zweiten Rang und seinen ersten Podestplatz seit fast einem Jahr sprach. Der junge Monegasse hatte den Sieg schon vor Augen, doch die Aussetzer seines Motors und das Tempo von Lewis Hamilton machten einen Triumph für den Ferrari-Star unmöglich.

Viele GP-Fans litten mit dem zweifachen GP-Sieger und Leclerc durfte sich letztlich mit der Wahl zum Fahrer des Tages trösten. Auch Formel-1-Sportchef Ross Brawn sieht den Rennfahrer aus Monte Carlo als den Mann des Tages an, wie er in seiner jüngsten Kolumne auf «Formula1.com» schreibt. «Ich stimme den Fans zu, nur eine Person verdient diese Auszeichnung, und das war Charles Leclerc.»

«Er hat eine herausragende Leistung gezeigt, in einem Ferrari, der nicht ganz auf dem Niveau ist, um unter normalen Umständen an der Spitze zu kämpfen», lobt der frühere Ferrari-Technikchef. «Nachdem er die Führung übernommen hatte, konnte er das Rennen gut managen. Sein Tempo auf den Medium-Reifen war sehr, sehr gut und er liess sich durch die Motor-Probleme nicht beirren», fügte er an.

«Seine Leistung in Silverstone hat uns daran erinnert, wie gut er ist, nachdem es in letzter Zeit etwas ruhiger um ihn geworden war», ist sich Brawn sicher. «Er ist ein aussergewöhnlicher Fahrer – und ich freue mich auf den Tag, an dem Ferrari ein Auto liefert, das es ihm erlaubt, den Kampf mit den Spitzenreitern aufzunehmen.»

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23:03,157h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,871

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11.125

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +28,573

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +42,624

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +43,454

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:12,093 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:14,289

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:16,162

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:22,065

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,329

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes,

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

WM-Stand nach 10 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 185 Punkte

2. Hamilton 177

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 68

8. Ricciardo 50

9. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 26

12. Stroll 18

13. Ocon 14

14. Tsunoda 10

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

1. Red Bull Racing 289

2. Mercedes 285

3. McLaren 163

4. Ferrari 148

5. AlphaTauri 49

6. Aston Martin 48

7. Alpine 40

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0