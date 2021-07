Christian Horner: Antwort auf Kritik von Toto Wolff

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff ärgerte sich nach dem Grossbritannien-GP über die Kommentare der Konkurrenz, die er als persönlich bezeichnete. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner reagiert auf diese Kritik.

Sowohl die Red Bull Racing-Teamleiter als auch Max Verstappen fanden klare Worte nach dem Crash in Silverstone, der den Niederländer aus dem Rennen warf und einen teuren Schaden verursachte. Noch während Verstappen im Krankenhaus weilte – wo eine eingehende Untersuchung keine Verletzungen ergab – feierte sein Widersacher Lewis Hamilton seinen Sieg im Heimrennen.

Dafür erntete der Titelverteidiger auch von vielen Fans kritische Worte. Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff ärgerte sich hingegen über die Kommentare der Kontrahenten, die seiner Meinung nach zu persönlich ausfielen, wie er Tage nach dem Rennen monierte. Darauf reagiert Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner nun in seiner Kolumne auf der Red Bull-Website.

Der Brite betont: «Das war ein Zwischenfall auf der Strecke zwischen zwei der besten Fahrer der Welt. Zu dem Zeitpunkt, an dem ein Fahrer im Krankenhaus liegt und das Ausmass der Verletzungen noch nicht klar ist, das Auto abgeschrieben wurde und die Stewards den Fahrer bestraft haben, der als verantwortlich angesehen wird, ist es ganz natürlich, dass Emotionen ins Spiel kommen, für alle Beteiligten, egal ob man sich im Unrecht fühlt oder als Sieger.»

«Ich war auch der Meinung, dass die Behauptung, Max sei in dieser Phase 'übermässig aggressiv' gewesen, ungerechtfertigt war. Man muss sich nur die Tatsache ansehen, dass Max keine Strafpunkte und in den letzten Jahren keine Fehleinschätzungen auf der Rennstrecke begangen hat. Der aggressive 17-jährige F1-Rookie Max Verstappen, auf den sich Hamilton bezieht, ist nicht der Max Verstappen von heute, genauso wenig wie Hamilton derselbe Fahrer ist, der er war, als er in die Formel 1 aufstieg», erklärt Horner weiter.

«Beide Piloten sind natürlich kompromisslos in ihrem Fahrstil, aber sie sind beide hochqualifizierte Fahrer mit viel Erfahrung. Die Realität ist, dass Hamilton in einem Auto, das jetzt konkurrenzfähig ist, seinen Meister gefunden hat, und ich stimme zu, dass beide Fahrer sich gegenseitig Respekt zollen müssen, aber Hamilton war am Sonntag der Aggressive», ist sich der 47-Jährige sicher.

«Ich bin auch immer noch enttäuscht über das Ausmass der Feierlichkeiten, die nach dem Unfall stattfanden», stellt Horner zudem klar. «Das Mercedes-Team war sich der Schwere des Unfalls bewusst, denn es wurde allgemein berichtet, dass Max ins Krankenhaus eingeliefert wurde und weitere Untersuchungen nötig waren. Es ist unvorstellbar, seinen Fahrer nicht über die Situation zu informieren und ihn darüber hinaus in Schutz zu nehmen, wenn er nicht die nötige Zurückhaltung beim Feiern an den Tag legt, vor allem, wenn es die Folge eines Unfalls war, für den er bestraft wurde.»

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23:03,157h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,871

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11.125

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +28,573

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +42,624

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +43,454

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:12,093 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:14,289

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:16,162

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:22,065

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,329

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes,

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

WM-Stand nach 10 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 185 Punkte

2. Hamilton 177

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 68

8. Ricciardo 50

9. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 26

12. Stroll 18

13. Ocon 14

14. Tsunoda 10

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

1. Red Bull Racing 289

2. Mercedes 285

3. McLaren 163

4. Ferrari 148

5. AlphaTauri 49

6. Aston Martin 48

7. Alpine 40

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0