Lewis Hamilton (1.) ausgebuht: «Das spornt mich an»

Nach dem Abschlusstraining zum Grossen Preis von Ungarn auf dem Hungaroring: Das Mercedes-Duo hielt sich clever vor Max Verstappen, Weltmeister Hamilton krallt sich die Pole-Position.

Das Abschlusstraining zum 36. Formel-1-WM-Lauf auf dem Hungaroring, ausserhalb von Budapest, ging mit der Bestzeit für den siebenfachen Formel-1-Champion zu Ende. Viele Fans buhten, als Lewis Hamilton nach dem Abschlusstraining über eine Pole-Runde sprach. Sie waren der Ansicht: Der Weltmeister hatte vor dem letzten Versuche Spielchen gespielt, um seinen WM-Rivalen Max Verstappen hinter sich zu halten und so eine letzte schnelle Runde des Niederländers zu verhindern. Hier die ersten Stimmen kurz nach der Qualifikation.

Lewis Hamilton (1.)

«Das war eine tolle Quali-Runde und fabelhaftes Teamwork meiner Mannschaft. Ich habe mich noch nie so gut gefühlt, als ich ausgebuht wurde – das spornt mich nur noch mehr an! Wir haben uns im zweiten Quali-Teil für die mittelharten Reifen entschieden, unsere Gegner versuchen ihr Glück auf weich. Mal sehen, wohin das führt. Wichtig ist, dass wir die komplette erste Startreihe besetzen.»

Valtteri Bottas (2.)

«Meine Runde war okay. Nach dem Lauf mit mittelharten Pirelli im zweiten Quali-Teil war es nicht ganz leicht, in Q3 – nun wieder auf den weichen Reifen – einen guten Rhythmus zu finden. Lewis hat das besser geschafft als ich.»

Max Verstappen (3.)

«Wir liegen schon das ganze Wochenende ein wenig zurück, das hat sich in der Qualifikation bestätigt. Wir sind nicht so schnell, wie wir das gerne sein würden, aber wir sind in der Nähe. Mal sehen, was sich mit unserer Reifenwahl im Rennen machen lässt. Klar halten die weichen Pirelli nicht so gut wie die mittelharten, aber dafür bieten sie beim Start mehr Haftung.»





Qualifying Hungaroring

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:15,419

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:15,734

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:15,840

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:16,421

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:16,483

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:16,489

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:16,496

08. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:16,653

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:16,715

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:16,750

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:16,871

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:16,893

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:17,564

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:17,573

15. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, ohne Zeit *

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:17,919

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:17,944

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:18,036

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:18,922

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, ohne Zeit **

* Unfall im zweiten Quali-Segment

** Unfall im dritten freien Training, an Quali nicht teilgenommen