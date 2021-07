3. Training Budapest: Crash von Mick Schumacher!

Mick Schumacher landete in den Reifenstapeln

Die letzte freie Trainingsstunde auf dem Hungaroring musste unterbrochen werden, weil Mick Schumacher in die Reifenstapel krachte. Der Deutsche blieb dabei unverletzt. Die Bestzeit stellte Lewis Hamilton auf.

Vom angekündigten Regen, der für den Qualifying-Samstag in Budapest vorausgesagt wurde, war zum Start des dritten Trainings nicht zu sehen. Die Wetterexperten der Formel 1 schätzten die Niederschlagswahrscheinlichkeit denn auch nur auf zehn Prozent ein, als die GP-Stars auf dem knapp 50 Grad Celsius heissen Hungaroring ausrückten.

Den Anfang machten die Haas-Rookies Nikita Mazepin und Mick Schumacher, die bald schon vom dritten Neuling im Feld, AlphaTauri-Pilot Yuki Tsunoda, Gesellschaft bekamen. Der Japaner hatte am Vortag im ersten Training einen Crash einstecken müssen, für den er einen teuren Preis bezahlen musste: Er verpasste fast das ganze zweite Training, erst zum Schluss konnte er eine einzige gezeitete FP2-Runde drehen.

Die Strecke füllte sich nur langsam und nach den ersten zehn Minuten war Ferrari-Star Carlos Sainz der Schnellste der fünf Piloten, die bereits eine Rundenzeit aufgestellt hatten. Mit 19,443 min fiel die Bestmarke des Spaniers, der nach dem zweiten Training einen neuen Motor eingebaut bekommen hatte, eher bescheiden aus, sodass Kimi Räikkönen bald mit 1:19,267 min nachlegen und die Spitzenposition übernehmen konnte.

Diese musste er abgeben, als Lewis Hamilton seine erste schnell Runde drehte. Der Mercedes-Star tat dies nach knapp 15 Minuten und mit 1:18,587 min war er deutlich schneller als die Konkurrenz unterwegs, obwohl die Runde nicht sauber war. Trotzdem kam auch Sainz, der nochmals eine schnelle Runde hinlegte, nicht an diese Messlatte heran.

Hamilton verbesserte sich auf 1:18,204 min, musste sich aber kurz darauf mit der zweiten Position begnügen, weil Max Verstappen mit 1:17,510 min eine neue Bestmarke schaffte. Noch schneller schaffte Valtteri Bottas die 4,381 km lange Runde, er brannte eine 1:17,428 min in den Asphalt und übernahm damit die Spitzenposition. Das Trio war auf den weichen Reifen unterwegs, während Sainz und Leclerc, die auf den Positionen 4 und 5 folgten, die mittelharten Reifen aufgezogen hatten.

Pérez rückte auf der weichen Mischung aus und schaffte es mit 1:18,247 min nur bis auf acht Zehntel an die Bottas-Bestmarke heran. Der Finne führte die Zeitenliste auch zur Halbzeit vor Verstappen und Hamilton an, dahinter folgten Pérez, Sainz, Leclerc, Nicholas Latifi, Lando Norris, Esteban Ocon und Pierre Gasly auf den weiteren Top-10-Positionen. Sebastian Vettel war zu diesem Zeitpunkt Elfter, Mick Schumacher belegte Position 15.

Doch dabei blieb es natürlich nicht, Sowohl Sainz als auch Norris konnten sich deutlich verbessern und auch der Rest des Feldes war dabei, als die roten Flaggen geschwenkt wurden. Dies passierte, weil Mick Schumacher seinen Haas-Renner in der elfen Kurve in die Streckenbegrenzung setzte. Der Deutsche gab gleich Entwarnung, dass er okay ist, von seinem GP-Auto konnte man das nicht behaupten, nachdem er den seitlichen Einschlag hatte einstecken müssen.

Nach acht Minuten ging es weiter und den GP-Stars blieben noch neun Minuten, um sich auf das Qualifying vorzubereiten. In der Boxengasse kam es beinahe zu einer Kollision zwischen Antonio Giovinazzi und Lance Stroll, und die Rennleitung kündigte eine Untersuchung der Szene an, die ziemlich sicher eine Strafe für den Alfa Romeo-Piloten zur Folge hatte. Der Italiener musste auch eine zweite Strafe befürchten, weil er beinahe mit Gasly zusammengeriet.

Am Ende konnten sich fast alle noch weiter verbessern und letztlich behielt Hamilton mit 88 Tausendsteln die Nase vor Verstappen. Bottas, Sainz, Leclerc, Norris, Pérez, Ricciardo, Alonso und Stroll folgten auf den weiteren Top-10-Plätzen. Vettel beendete das Training auf Position 13, Schumacher fiel auf Position 19 zurück.

3. Training, Budapest

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:16,826 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:16,914

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:17,055

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:17,497

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:17,520

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:17,772

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,917

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:17,942

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:17,992

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,050

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,115

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:18,174

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,235

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,461

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:18,683

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:18,794

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:18,821

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,113

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:19,406

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:19,933

2. Training, Budapest

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:17,012 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:17,039

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,310

04. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:17,759

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,824

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,113

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:18,169

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,228

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,313

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,320

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:18,370

12. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:18,441

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,737

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,277

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,292

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,479

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:19,671

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:19,817

19. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:20,186

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:21,881

1. Training, Budapest

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,555 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:17,616

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:17,722

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:18,115

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,181

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:18,385

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:18,391

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,466

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,649

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,755

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:18,765

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,770

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,989

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,265

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,724

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,824

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,383

18. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:20,639

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,992

20. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,889