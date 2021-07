ServusTV: Mathias Lauda bleibt Formel-1-Experte

Der Salzburger Mathias Lauda (40) wird beim österreichischen Privatsender ServusTV bis zum Saisonende als Formel-1-Experte im Einsatz bleiben. Der frühere DTM-Fahrer fühlt sich wohl in seiner neuen Rolle.

Eigentlich hatte Mathias Lauda nur für drei Rennen als Ergänzung für die teils verhinderten Nico Hülkenberg und Christian Klien beim Salzburger Privatsender ServusTV in der Formel-1-Berichterstattung angeheuert. Jetzt wird dieser Deal mit dem Sohn der verstorbenen Ikone Niki Lauda verlängert – dies wurde während des Ungarn-GP-Wochenendes offiziell.

Ursprünglich umfasste das Übereinkommen mit dem Sohn der Rennfahrerlegende Niki Lauda lediglich die Rennen in Le Castellet sowie das Doppel auf dem Red Bull Ring in Spielberg. Der ehemalige DTM-Fahrer Lauda wird nun aber weiterhin im Studio in Salzburg gemeinsam mit Aston Martin-Ersatzmann Nico Hülkenberg und Kommentator Andreas Gröbl die Geschehnisse analysieren und auch während der Rennen einzelnen Sequenzen beurteilen.

Für den 40-jährigen Wahl-Spanier, er lebt mit seiner Familie auf der Balearen-Insel Ibiza, ist dies eine willkommene Abwechslung, nachdem er seine Profi-Fahrerkarriere beendet hat. Lauda war zuletzt fünf Jahre für Aston Martin in der Langstrecken-WM im Einsatz.

Bei den Rennen vor Ort bleibt der Ex-Red Bull-Fahrer Christian Klien (38) aus Vorarlberg an der Seite von Moderatorin Andrea Schlager gesetzt.





3. Training, Budapest

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:16,826 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:16,914

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:17,055

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:17,497

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:17,520

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:17,772

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,917

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:17,942

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:17,992

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,050

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,115

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:18,174

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,235

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,461

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:18,683

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:18,794

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:18,821

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,113

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:19,406

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:19,933





2. Training, Budapest

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:17,012 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:17,039

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,310

04. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:17,759

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,824

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,113

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:18,169

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,228

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,313

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,320

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:18,370

12. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:18,441

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,737

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,277

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,292

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,479

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:19,671

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:19,817

19. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:20,186

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:21,881





1. Training, Budapest

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,555 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:17,616

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:17,722

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:18,115

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,181

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:18,385

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:18,391

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,466

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,649

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,755

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:18,765

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,770

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,989

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,265

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,724

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,824

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,383

18. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:20,639

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,992

20. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,889