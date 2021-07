Schwere Vorwürfe: Lewis Hamilton verbreite Fake-News

Formel-1-Champion Lewis Hamilton hat sich auf sozialen Netzwerken gegen ein neues Gesetz in Ungarn ausgesprochen. Nun kommt die Retourkutsche – der Rennfahrer verbreite Fake-News.

Lewis Hamilton hat sich mit einer Nachricht an seine Follower gewandt: Dem Engländer ist ein neues Gesetz in Ungarn zuwider, mit welchem Regierungs-Chef Viktor Orbán sein Volk vor sexuellen Minderheiten schützen will, also vor der Gemeinschaft der LGBTQ (lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, queer).

Das neue Gesetz sieht vor: Bücher zum Themenkreis LGBTQ müssen mit einem Warnhinweis versehen werden und sind erst ab 18 Jahre zugänglich, entsprechende Filme dürfen nicht zur Hauptsendezeit ausgestrahlt werden, Lehrer müssen mit Konsequenzen rechnen, wenn sie die LGBTQ-Gemeinschaft unterstützen. Orbán will mit eingeschränkten Informationen über die Verschiedenartigkeit von Sexualität nach eigenen Aussagen Minderjährige schützen.

Lewis Hamilton hat auf Instagram gepostet: «Vor dem GP-Wochenende will ich meine Unterstützung mit jenen Menschen teilen, welche vom Anti-LGBTQ-Gesetz betroffen wird. Es ist inakzeptabel, feige und fehlgeleitet von den Personen in Machtpositionen, ein solches Gesetz vorzuschlagen. Jeder Mensch soll die Freiheit haben, sich selber sein zu dürfen – ungeachtet dessen, wen er liebt oder wie er sich sieht.»

Die Antwort aus Ungarn hat nicht lange auf sich warten lassen. Die ungarische Justiz-Ministerin Judit Varga unterstellt dem Rennfahrer, Fake-News zu verbreiten. Die Politikerin sagt: «Ich habe mit Bedauern feststellen müssen, dass sich Lewis Hamilton ins Lager der internationalen Falschnachrichten-Verbreiter einreiht, indem sie unser Kinderschutzgesetz attackieren. Ich schlage vor, dass Lewis Hamilton das Gesetz vielleicht mal liest. Ich kann nur sagen – Schuhmacher, bleib bei deinen Leisten! Ein Formel-1-Pilot sollte sich aufs Fahren beschränken.»

Auch Sebastian Vettel hat sich in Ungarn für die Freiheit der Menschen ausgesprochen und mit Regenbogen auf Schuhen und Helm Akzente gesetzt. Der Heppenheimer sagt: «Es sollte heute doch nicht mehr darüber diskutiert werden müssen, dass Menschen frei wählen, welche Menschen sie lieben oder wie sich ihr Leben gestalten sollen. Da braucht es gewiss keine Gesetze von sturen Köpfen, die das unterbinden wollen. Meine Farben sollen ein wenig mithelfen, das zu unterstützen. Ich habe kein Verständnis dafür, dass eine freie Ausrichtung nicht normal sein soll.»





2. Training, Budapest

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:17,012 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:17,039

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,310

04. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:17,759

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,824

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,113

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:18,169

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,228

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,313

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,320

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:18,370

12. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:18,441

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,737

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:19,277

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,292

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,479

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:19,671

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:19,817

19. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:20,186

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:21,881





1. Training, Budapest

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:17,555 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:17,616

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:17,722

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:18,115

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,181

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:18,385

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:18,391

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:18,466

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:18,649

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,755

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:18,765

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:18,770

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:18,989

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:19,265

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,724

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:19,824

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,383

18. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:20,639

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:20,992

20. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:21,889