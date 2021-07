Ungarn-GP im Fernsehen: Schwerer Auftakt für McLaren

Nachdem Daniel Ricciardo auf dem Silverstone Circuit ein gutes Rennwochenende erlebt hat, hoffte er auf einen weiteren starken Auftritt in Ungarn. Am Trainingsfreitag lief es aber nicht nach Wunsch für den Australier.

Alle GP-Stars hatten zum Auftakt ins Ungarn-Wochenende mit der Hitze zu kämpfen, denn der Asphalt des Hungarorings heizte sich auf mehr als 60 Grad auf, bevor das zweite Training absolviert werden durfte. Auch das McLaren-Duo Lando Norris und Daniel Ricciardo hatte seine Mühe damit, wobei Letzterer deutlich langsamer als sein Teamkollege unterwegs war.

Während der junge Brite in beiden Sessions den neunten Platz belegte, musste sich der 32-Jährige mit den Rängen 14 und 13 begnügen. Norris erklärte nach dem Ende des zweiten Trainings: «Diesmal lief es nicht allzu schlecht, obwohl es sehr heiss war, was die Arbeit erschwerte. Es ist nicht nur im Auto warm, auch das Fahrzeug selbst und die Reifen wurden in der Sonne sehr heiss. Das wirkt sich auch auf das Fahrverhalten aus.»

Sein Teamkollege Ricciardo seufzte hingegen: «Das war ein ziemlich schwieriger Tag. Es war sehr heiss, und ich glaube, das hat alles noch kniffliger gemacht. Selbst wenn man der Schnellste ist, dürfte es sich wohl nicht gut angefühlt haben, denn die Autos und Reifen sind für diese Art von Bedingungen nicht gemacht.»

Und der siebenfache GP-Sieger gestand: «Bereits am Vormittag hatte ich Mühe, eine gute Fahrzeug-Balance hinzubekommen. Am Nachmittag wurde es etwas besser, aber wir müssen noch einiges erledigen, bevor wir ins Qualifying gehen. Wir versuchen jetzt, uns weiter zu verbessern und ein, zwei Schritte nach vorne zu machen, um eine gute Ausgangslage fürs Abschlusstraining zu schaffen.»

Wer live mitverfolgen will, ob dies gelingt, findet hier die wichtigsten Sendezeiten zum elften Rennwochenende der Saison.

Ungarn-GP im Fernsehen

